«Плівки Деркача» вернуться бумерангом тим, хто розраховує використати їх проти Порошенка, – Чалий



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«Розслідування в Україні виборів в США, чи ролі кандидатів – це самогубство» – Чалий

«Скандал загрожує не тільки репутаційними втратами для України, а й цілком конкретним призупиненням багатомільйонної допомоги від США» – дипломат

Спецоперація проти американської демократії та стратегічного партнерства України й США – так оцінює скандал навколо «плівок Деркача» український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України у США у 2015-2019 роках Валерій Чалий.

«Це операція готувалась раніше, було про неї в принципі відомо для тих, хто спостерігав. Як вносилась суддею Вовком справа проти Байдена – це ж було зареєстровано раніше. Деркач вносив ці всі подання раніше. І вони реєструвались. Просто не було розголосу. Чому? Тому що не було інтересу деяких великих олігархів наших, у яких виникли проблеми у США зараз.

Всіх тих, хто кошти забирає в українців і собі десь в офшори прикарманює. Тому цілилась очевидно та група, яка організовувала, проти Байдена кампанію у США. Це не наша історія. Але одночасно захотіли ударити по опозиції в Україні, по її лідеру Порошенку. Можливо, хтось емоційно відчуває, що «не дотягує». Можливо, й емоції грають роль. Але потрапили поки що точно в наші стосунки з США і в українські інтереси, українські національні інтереси. А далі куди це прилетить? Я думаю, їм прилетить бумерангом як результат», – прогнозує Валерій Чалий.

Він також повідомив, що саме після прес-конференції президента Зеленського отримав чимало збентежених повідомлень від колег з-за кордону.

«Одразу почали телефонувати мої колеги, експерти, колишні посли, ми спілкуємось. Дуже здивовані були. Сказали – так, ми розуміємо, але це така річ, яка чітко почута. Вони почули президента України. Вони кажуть – ми не розуміємо, чому президент України Зеленський в це втручається. Йому не треба туди йти. Нам потрібна двопартійна двопалатна підтримка в Конгресі, співпраця з президентом Трампом, співпраця зараз з демократами. Зараз це потрібно. От такий сигнал пішов», – зазначив Чалий.

Він також зауважив, що від цієї ситуації виграє тільки Росія, оскільки скандал загрожує не тільки репутаційними втратами для України, а й цілком конкретним призупиненням багатомільйонної допомоги від США.

«Ми добились кожен рік плюс 50 мільйонів, і зараз маємо 700 мільйонів доларів. Практично 300 мільйонів йде тільки на оборону. Маємо «Джавеліни», маємо подальші плани. Росія виграє найбільше від цієї ситуації. Тому що я, як колишній посол знаю – треба постійно з ними говорити, постійно показувати, що ми надійні партнери, що ми цю зброю правильно використовуємо. І вони знають, що нам потрібно. Ми зараз відкрили шляхи, яких не було раніше. Довіру встановили. І це дякуючи попередній владі. Так от цю довіру би не втратити. Бо найважливіше, що в нас є у нашому стратегічному партнерстві Україна США – це довіра. І коли ця довіра з’явилась – зброя пішла», – зазначив Валерій Чалий.

«Це було непросте рішення. Це була величезна активна робота всіх, і ми цього добилися. Тому що «Джавеліни» або катери – це не тільки засоби, які протидіють супротивнику, але це й сигнал, що великий стратегічний партнер США – з нами. І оце би нам не втратити. А я думаю, що ті, хто це організовує, б’ють саме в цю точку. Щоб ми втратили підтримку Сполучених Штатів, яка є сьогодні», – застерігає дипломат.

«Розслідування в Україні виборів в США, чи там ролі кандидатів – це самогубство, це бумерангом вдарить по всім і в жодному разі не можна втручатись в ту кампанію. Ми будемо співпрацювати з тим, кого обере американський народ. У нас хороший рівень співпраці був з президентом Трампом, у нас, я впевнений буде або продовження з Трампом, або з іншим президентом. Але нам потрібно мати стосунки і з Конгресом, мати підтримку діаспори, це кілька мільйонів українців. Нам потрібно мати підтримку, як ми робили, губернаторів. Я їздив з губернаторами спілкувався – з усіма. Ми вигравали дуже серйозно у росіян», – зазначив Чалий.

«Ми їх перегравали, наша команда досягала наміченої мети. В неймовірно складних умовах. І якщо це втратити зараз, це удар по національних інтересах України», – застерігає дипломат.

«Потрібні професійні консолідовані дії і там, де в тебе є підтримка партнерів, ти не дивись – це владна позиція чи це опоненти твої. Якщо це захист інтересів України, суверенітету. Це ось головне наше завдання. А не ці всі політтехнологічні речі, які спеціально фабрикуються ззовні, використовують деяких випускників шкіл КДБ і інших різних людей для того, щоб зсередини підривати Україну», – резюмує Валерій Чалий.

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