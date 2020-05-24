На росТБ анонсували інтерв’ю з екснардепом Надією Савченко (відео)
Скандальна Савченко раптово засвітилася на пропагандистському каналі Росії з «подарунком» Зеленському
Колишній народний депутат України Надія Савченко, яка на позачергових виборах до парламенту набрала вісім голосів, дала інтерв’ю для російського телеканалу НТВ.
Російські пропагандисти подали його як «подарунок» для президента Володимира Зеленського.
Анонс програми з екснардепом опублікували на Twitter-сторінці каналу НТВ.
«Надія Савченко: вбивця, яку спочатку зробили героєм України, а потім ворогом народ»у, – йдеться в рекламі ефіру з Савченко.
Надежда Савченко: убийца, которую сначала сделали героем Украины, а потом врагом народа.— НТВ (@ntvru) May 23, 2020
Смотрите ее первое интервью российскому телеканалу 24 мая в 18:00 на НТВ pic.twitter.com/2e388ZMRWY
Інтерв’ю покажуть на телеекранах в неділю, 24 травня, о 18:00 (по Москві) на каналі НТВ.
Також в анонсі йдеться, що інтерв’ю колишнього депутата для росТБ заплановано як «подарунок» президенту України Володимиру Зеленському до роковин його президентства.