На росТБ анонсували інтерв’ю з екснардепом Надією Савченко (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В анонсі йдеться, що інтерв’ю заплановано як «подарунок» президенту України Володимиру Зеленському

Скандальна Савченко раптово засвітилася на пропагандистському каналі Росії з «подарунком» Зеленському

Колишній народний депутат України Надія Савченко, яка на позачергових виборах до парламенту набрала вісім голосів, дала інтерв’ю для російського телеканалу НТВ.

Російські пропагандисти подали його як «подарунок» для президента Володимира Зеленського.

Анонс програми з екснардепом опублікували на Twitter-сторінці каналу НТВ.

«Надія Савченко: вбивця, яку спочатку зробили героєм України, а потім ворогом народ»у, – йдеться в рекламі ефіру з Савченко.

Надежда Савченко: убийца, которую сначала сделали героем Украины, а потом врагом народа.



Смотрите ее первое интервью российскому телеканалу 24 мая в 18:00 на НТВ pic.twitter.com/2e388ZMRWY — НТВ (@ntvru) May 23, 2020

Інтерв’ю покажуть на телеекранах в неділю, 24 травня, о 18:00 (по Москві) на каналі НТВ.

Також в анонсі йдеться, що інтерв’ю колишнього депутата для росТБ заплановано як «подарунок» президенту України Володимиру Зеленському до роковин його президентства.

Читайте також: