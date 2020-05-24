Китай погодився на міжнародне розслідування походження Covid-19



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У Китаї хочуть, щоб розслідування було професійним, неупередженим і конструктивним

Китай висунув умову про те, що розслідування має бути не політичним

Влада Китаю готова до міжнародного наукового розслідування походження Covid-19. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Ван Ї, повідомляє CGTN.

Зазначається, що Китай висунув умову про те, що розслідування має бути не політичним.

«Китай завжди був відкритий до міжнародного наукового розслідування щодо виявлення джерела вірусу. Цей процес має бути професійним, неупередженим і конструктивним. Розслідування має бути вільним від політичного впливу, поважати рівність націй та уникати презумпції вини», — сказав Ван Ї.

Нагадаємо, на початку травня держсекретар США Майк Помпео заявив про існування доказів, що коронавірус SARS-CoV-2 — «результат невдачі у китайській лабораторії».

Ще раніше, 30 квітня, президент США Дональд Трамп заявив, що бачив докази штучного походження коронавірусу, який, мовляв, розробили в одній із лабораторій Китаю. Водночас американська розвідувальна спільнота тоді заперечила наявність таких доказів у них.

Натомість Китай звинувачував адміністрацію Трампа в намаганні відвернути увагу від власних внутрішніх проблем, викликаних коронавірусною кризою. Речник китайського міністерства оборони також говорив, що насправді SARS-CoV-2 виник у США.

В Уханській лабораторії вірусології заявили ж, що вперше отримали зразок Covid-19 лише 30 грудня 2019 року. До того вони досліджували коронавірусу у кажанів, але нового штаму не мали.

До відома, у світі станом на 24 травня виявлено 5 401 612 випадків зараження коронавірусом. Також жертвами коронавірусу в світі стали 343 804 пацієнта. При цьому від коронавірусної інфекції вилікувалися 2 247 151 людина.

Нових випадків інфекції виявлено майже на тисячу менше, ніж станом на ранок 23 транвя – 8599. Понад 5,5 тисяч пацієнтів визнані здоровими, такі дані призводить оперативний штаб.

Нагадаємо, науковці назвали причину високої смертності від коронавірусу серед чоловіків. Зокрема, дослідники стверджують, що головною причиною високої смертності від коронавірусу серед чоловіків може бути тестостерон.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Як повідомлялося, в Україні станом на 24 травня зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж учора (432). Усього виявлено 20 986 випадків коронавірусної хвороби. Також зафіксовано 12 летальних випадків. Одужали 179 пацієнтів. Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.