Плівковий скандал: у Порошенка заявили, що Зеленський «поплутав вектори»



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Нардеп Артур Герасимов вважає, що скандал призведе до втрати Україною двопалатної підтримки в Когресі США

Нардеп Герасимов заявив, що Зеленському треба воювати не з США, а з Кремлем

Скандал із записом можливої розмови ніби експрезидента України Петра Порошенка та колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, що розгорівся цього тижня, в Україні може закінчитися «пшиком». Водночас Україна може втратити двопалатну підтримку в Конгресі США.

Про це в прямому ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» сказав нардеп і співголова фракції партії «Європейська солідарність» Артур Герасимов.

«Я думаю, ця, якщо я не помиляюсь, 18-та справа (проти Порошенка. — ред.) така ж мертвонароджена, як і попередні 17. І про це не я навіть говорив, а на 100% «свій» прокурор попередній пан Рябошапка. І завершиться такими ж пшиком, тому що на цих плівках нічого немає. Краще б вони розслідували плівки Юзіка, плівки Труби і плівки, де продаються посади», — заявив Герасимов.

Соратник Порошенка наголосив, що «всередині країни це завершиться пшиком».

«І ви розумієте чому, і всі юристи розуміють чому. Але це веде до дуже серйозної помилки на міжнародному треку. Дуже серйозної. Я одне тільки не розумію: Зеленський дійсно вважає, що треба воювати зі Сполученими Штатами, нашим стратегічним партнером, а не Кремлем? Він що, вектори поплутав?», — зазначив Герасимов.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження за записами розмов Джозефа Байдена і Петра Порошенка від 16 листопада 2016 року, оприлюдненими депутатом Ради Андрієм Деркачем (позафракційний).

«Генпрокурор ще вчора зареєструвала кримінальне провадження. Будуть розслідувати», – сказав Зеленський.

За словам президента, правоохоронні органи повинні встановити, чи була в цих розмовах державна зрада.

«Це тільки перший дзвіночок (цієї команди)», – прокоментував Зеленський записи Деркача.