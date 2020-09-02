Виключений зі «Слуги народу» Лерос: Неправильно тримати депутатів за бидло і за собак



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Виключення Гео Лероса підтримали понад 150 «слуг» Фото: Уніан

Депутат Гео Лерос розповів, як його виключали із фракції «Слуги народу»

Народний депутат Гео Лерос розповів, як його виключили із парламентської фракції «Слуги народу».

Про це він сказав у коментарі Lb.ua.

За інформацією ЗМІ, виключення Лероса підтримали понад 150 «слуг», водночас підписи не поставила так звана група Дубінського.

Гео Лерос стверджує, що з Офісу президента почали телефонувати іншим фракціям, просити, щоб «ніколи більше не давали перерву мені (для виступу. – ред.), по-друге, Подоляк (ймовірно, радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк – ред.) намагався зв’язатися з каналами, — власне, стандартні підходи».

Нардеп зазначив, що не впевнений, чи має юридичну вагу його виключення без засідання фракції.

Він нагадав, що у будь-якому випадку залишається народним депутатом і повідомив, що не планує приєднуватися до якихось інших фракцій чи груп у Раді.

Також Гео Лерос стверджує, що на депутатів від «Слуги народу» тиснули, щоб вони підтримали його виключення із фракції.

«Були люди, які підійшли і сказали, що не поставили підписи. Але було близько 10 людей, які сказали, що вони повністю розділяють те, що я сказав, але ми підписали, тому що на нас почали тиснути і ставили питання, що в майбутньому теж можуть виключити, якщо не підпишемо», – розповів він.

За словами Лероса, на тиск скаржилися депутати з різних комітетів та груп впливу.

«Неправильно тримати депутатів за бидло і за собак, які за рішенням Офісу щось роблять. Треба поважати людей все-таки. А те, що зараз через коліно переламав — це не демократичний підхід», – заявив він.

Нагадаємо, 1 вересня нардепа Гео Лероса виключили із парламентської фракції партії «Слуга народу» 1 вересня.

Раніше народний депутат Єлизавета Ясько заявила, що у фракції «Слуги народу» триває збір підписів за виключення народного депутата Гео Лероса зі складу фракції.

Лерос заявив, що збирати підписи за виключення його з фракції нібито наказав президент Володимир Зеленський після виступу депутата у парламенті 1 вересня.

Як повідомлялося, у вівторок, 1 вересня, під час виступу з трибуни парламенту Лерос звинуватив Зеленського в порушенні передвиборчих обіцянок.

Також нагадаємо, 29 березня, нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос виклав відео, на яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак – обговорює питання призначення на різні державні посади.

Фіругантами цих плівок також виступають Дмитро Штанько і Сергій Шумський, які були помічниками Дениса Єрмака. Але пізніше вони звинуватили Андрія Єрмака в корупції і заявили, що він отримував гроші від людей, які сподівались отримати державні посади.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу через корупційний скандал, пов'язаний з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Провадження відкрито за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади до органів державної влади.

Згодом стало відомо, що ДБР порушило справу щодо нардепа Героса, який оприлюднив «плівки Єрмака».

Перший керівник Офісу президента Сергій Трофімов в інтерв'ю зізнався, що глава держави болісно відреагував на скандал з депутатом Гео Леросом щодо можливої корупції Андрія Єрмака.

31 березня, глава Офісу президента провів брифінг, на якому прокоментував останній корупційний скандал за участю свого брата. Однак, його відповіді лише спровокували появу нових фотожаб.

Варто зазначити, що глава Офісу президента на брифінгу не дуже чітко коментував корупційний скандал.

Нещодавно під час пресконференції президент Зеленський заявив: «Я знаю хто здійснював записи, я знаю для чого, я знаю, хто хотів шантажувати записами мене особисто».

Нагадаємо, 28 серпня повідомлялося, що народному депутату від «Слуги народу» Леросу підпалили автомобіль. Відео гасіння автомобіля, Лерос виклав у соціальні мережі.