«Слуга» Тищенко займатиметься у Раді питаннями Донбасу



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Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук та нардеп Микола Тищенко

Микола Тищенко став членом законодавчої групи Верховної Ради щодо Донбасу

Заступник голови фракції «Слуга народу» Микола Тищенко увійшов до створеної парламентської групи щодо законодавчих змін для врегулювання війни на Донбасі.

Про це Тищенко сказав під час брифінгу у КВЦ «Парковий» в Києві, пише «Інтерфакс-Україна».

«Коли президент йшов до парламенту, його головною тезою, за який проголосувала вся країна, був мир. Тому сьогодні ми знаходимо нове рішення, і я дійсно є одним із членів цієї групи. Не все так добре, як хотілося б. Саме тому президент і ми, як його команда, шукаємо нове рішення. Всі ці рішення спрямовані на виконання наших обіцянок, як народних депутатів, як громадян цієї країни», – заявив нардеп.

Він також уточнив, що подробиці про роботу нової групи, завдання якої допомогти президенту у встановленні миру в Україні, будуть незабаром повідомлені суспільству.

У понеділок на своїй сторінці у Facebook Тищенко написав, що вперше взяв участь у парламентській групі щодо законодавчих змін по Донбасу, і опублікував фото з главою української делегації в ТКГ Леонідом Кравчуком. За його словами, «тут працюють як професіонали, так і відверто слабкі представники, що працюють на роз'єднання українців по обидва боки конфлікту».

Натомість перший заступник голови делегації України в ТКГ, віце-прем'єр-міністр України Олексій Резніков повідомив «Інтерфакс-Україна», що питання про включення Тищенка до складу делегації України в Тристоронньої контактній групі навіть не обговорювалося.

«Наскільки мені відомо, таке не обговорювалося взагалі. Кадрові рішення про включення до складу делегації на рівні указу приймає тільки президент, а глава делегації і перші заступники можуть залучати, згідно з указом, інших представників, експертів, радників і т.д . Таких консультацій, за моєю інформацією, не велося», – заявив Резніков.

Як повідомлялося, Кравчук допустив перенесення з Мінська переговорів щодо Донбасу.

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