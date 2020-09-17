Вони вбивають рейтинг Зеленського партія влади

«Главком» згадав ТОП-10 історій про те, як «слуги» починали пробувати монетизувати свої повноваження

10 причин, чому «слуги народу» програють місцеві вибори

Черговий корупційний скандал у фракції «Слуга народу» трапився на старті кампанії з місцевих виборів. Тож він буквально змусив президента Володимира Зеленського жорстко реагувати. Хоч і з запізненням.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро викрило на хабарі Івана Фіщенка – помічника народного депутата Олександра Юрченка від «Слуги нарду». Помічник встиг отримати $13 тис. за сприяння у розробці «потрібного» законопроєкту щодо переробки твердих побутових відходів. На підкуп членів профільного комітету, які б сприяли проходженню необхідних правок, Фіщенко вимагав ще $200 тис. Левову частку цих коштів мав отримати безпосередньо нардеп. НАБУ оприлюднило відеоматеріали, на яких Фіщенко та Юрченко завуальовано, використовуючи метафори «плюшки», «порції» та «двісті кілограмів», намагаються «розвести» на гроші детектива НАБУ під прикриттям. Також особа, яка фігурує на записах як «нардеп «Ю», прямо заявляє, що хотіла би отримати 3% акцій заводу, який планує побудувати замовник.

При цьому на оприлюднених плівках Юрченка називають людиною заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрія Холодова. Останній асоціюється в парламенті з лобіюванням тютюнового бізнесу.

Дії помічника нардепа кваліфіковані як пособництво в отриманні неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище. Нардеп, що потрапив у «зашквар», стверджує про свою невинуватість та вже заявив, що готовий призупинити членство у партії та фракції на період розслідування.





Після низки корупційних скандалів серед «слуг народу» Олександр Юрченко має шанси стати першою показовою жертвою, на яку зважився президент

В Офісі президента підтримали такий крок нардепа і видали заяву про те, що президент з перших днів каденції долає корупцію та не толерує її в будь-яких проявах: «Ким би не був підозрюваний у корупційних діяннях, антикорупційні органи можуть і повинні провести повне розслідування всіх обставин кожної справи. Інструменти для цього створені, діяльність антикорупційної інфраструктури забезпечена на сто відсотків. Жодних винятків з цього правила для жодної особи у державі не було й не буде».

Щодо самого Юрченка, то генпрокурор Ірина Венедиктова спочатку заявила з трибуни Верховної Ради, що наразі немає підстав для вручення йому підозри. Але згодом вона таки була підписана, причому, судячи з усього, після недвозначного сигналу згори. Підписання підозри збіглось із особистим зверненням президента, який закликав правоохоронні органи швидше викривати «шукачів вигод у владі» і прямим текстом зажадав більше показових посадок «прямо сьогодні».

Власне, вибору у Володимира Зеленського не лишається. Виборець добре пам’ятає його клятви ще у статусі кандидата в президенти. Тоді Зеленський гарантував, що ані він, ані його оточення не крастимуть на відміну від попередників. І навіть коли Зеленський вимушений був визнати провал Кабміну Гончарука, він акцентував, що принаймні за цього уряду не відбувалося корупції на вищому рівні. А от кагал монобільшості від подібних спокус вберегти не вдалося і кількість скандалів збільшується як снігова куля.

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан у своєму скандальному інтерв’ю визнав, що проблема корупції у владі стає все більш актуальною, але президент воліє заплющувати на це очі. Існує таке поняття як «іспанський сором», коли тобі незручно за дії інших. І відчуття Зеленського, мабуть, можна охарактеризувати саме так. Та напередодні місцевих виборів президент опинився у пікантній ситуації: якщо він і далі не реагуватиме на «подвиги» своїх соратників, то оцінку цій ситуації вже даватиме не він, а виборець, який цього разу вже не буде таким доброзичливим до «слуг народу».

«Главком» згадав ТОП-10 історій про те, як «слуги» починали пробувати монетизувати свої повноваження. І ця тактика «маленьких корупційних уколів» цілком може поховати подальші перспективи партії, яка позиціонувала себе сила нових і незаплямованих облич.

«Маски-шоу»

Головний медик «Слуги народу» Борис Радуцький не може позбутись свого потягу до бізнесу

Голову парламентського комітету з охорони здоров’я Бориса Радуцького звинувачували в тому, що в розпал пандемії коронавірусу в Китаї він купив в Україні 28 млн медичних масок на 36 млн грн і продав їх до Піднебесної за 224 млн грн. Відповідно «навар» склав 188 млн грн. Можна було б порадіти за талановитого підприємця, який і сам заробив, і дав заробити вітчизняному виробнику, але коли хвиля вірусу докотилася до України, виявилось, що масок в країні – дефіцит, а ціни на них досягали захмарних висот. Радуцький всіляко заперечував свою участь в цій оборудці.

Перша «тушка»

Нардепку Скороход звинуватили у підкупі депутатів заради лобіювання інтересів свого чоловіка

Нардепів Анну Скороход і Антона Полякова першими виключили з фракції монобільшості. Якщо Полякову закидали порушення ефемерного «етичного кодексу», то Скороход голова фракції Давид Арахамія звинуватив в спробі підкупу депутатів заради лобіювання інтересів свого чоловіка – банкіра Олексія Алякіна. Сам же Алякін, за його словами, навіть погрожував депутатам з профільного комітету. Банкір був затриманий на території України за запитом Російської Федерації, що Скороход пов’язала з політичними репресіями проти себе за особливу позицію при голосуванні щодо ряду законопроєктів – зокрема, відкриття ринку землі. Також вона повідомила, що у фракції видають зарплату «у конвертах». Наразі Скороход входить до депутатської групи «За майбутнє», підконтрольної олігарху Ігорю Коломойському.

Цукровий лобіст

Вячеслав Медяник на заседании парламента - Депутат Медяник из «Слуги народа» руководит прокуратурой прямо из Верховной Рады. Спикер отреагировал на скандал.

Новоспечений депутат Медяник брався «порішати» питання з «сахаром»

У жовтні минулого року журналісти викрили дивну переписку депутата Сергія Медяника, якого пов’язують з Ігорем Коломойським. Співрозмовник депутата (ймовірно, бізнесмен з Дніпра Олександр Яровий) просив того «порішати» питання з «сахаром» та «океаном», справи яких знаходяться в Генпрокуратурі. Медяник пообіцяв Яровому розібратися в ситуації із заступником генпрокурора Віктором Трепаком. Нардеп згодом відхрестився від вирішення будь-яких питань з ГПУ, але цей інцидент активно обговорювався у фракції «слуг», а Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження з цього приводу.

11 друзів Яценка

Фінансовий комітет грудьми став на захист «майданчиків Яценка», що спровокувало гучний корупційний поліграф-скандал

Також в жовтні минулого року Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабаря у розмірі $30 тис. 11 народними депутатами з парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Комітет на своєму засіданні «завалив» законопроєкт № 2047, яким ліквідовувались так звані «електронні майданчики», які роблять величезні гроші з повітря, будучи посередниками між продавцями майна та Фондом держмайна. Ці майданчики пов’язують з ексрегіоналом, а нині депутатом групи «За майбутнє» Антоном Яценком. Голова комітету Данило Гетьманцев розкритикував колег, голова фракції «слуг» Давид Арахамія відвів одного з депутатів, якому нібито пропонували хабар, до Служби безпеки, а президент закликав членів комітету пройти перевірку на детекторі брехні. В результаті детектор пройшли Арахамія, який взагалі не є членом цього комітету, Ольга Василевська та Олександр Дубінський – апарат підтвердив, що всі вони говорять правду і не брали хабарів під час депутатської діяльності. Після цього в грудні Рада таки ліквідувала «майданчики Яценка», а гучна справа була закрита. Але осад залишився.

Вілла Холодова

Кіпрські таємниці «слуги народу» Києва розкрили журналісти

Член цього ж комітету Андрій Холодов потрапив у іншу цікаву історію. Йому традиційно приписували інтерес в тютюновому бізнесі та контроль над роздрібними точками продажу цигарок в Києві. Сам він такий зв'язок заперечував, хоча відверто лобіював на комітеті правки, що стосуються саме роздрібної торгівлі тютюном. Журналісти програми «Схеми» провели розслідування, в ході якого виявили, що Холодов не тільки таємно володіє віллою на Кіпрі, де має постійну посвідку на проживання. З’ясувалось, що саме за цією адресою заснована фірма, за якою ховається реальний власник компанії «Київ маркет солюшн», який на 10 років отримав право торгувати в сотнях київських кіосків.

Любитель землі





Соратника президента Павла Халімона звинувачують у банальному рейдерстві

Вищезгаданий виключений зі «слуг» Антон Поляков також спровокував викриття свого соратника. Він звинувачував колегу з фракції Павла Халімона у тому, що той продавав округи в Чернігівській області на парламентських виборах, аби там програли кандидати від «Слуги народу». Поляков – вже у депутатській групі Коломойського, а Халімон, що є заступником голови аграрного парламентського комітету, тепер відбивається від інших звинувачень – тепер у рейдерстві. Нардепу від «Слуги народу» закидають, що він займається привласненням врожаю ріпака державного підприємства «Івківці», яке знаходиться на Прилуччині Чернігівської області та обробляє майже п’ять тис. гектарів державної землі.

Суть конфлікту полягає в тому, що агрофірма «Батьківщина» ще навесні придбала посіви озимих культур у вищезгаданого держпідприємства як незавершене сільськогосподарське виробництво. Але новий директор «Івківців» відмовляється визнавати договір, підписаний з «Батьківщиною» його попередником, і не дає збирати врожай. Місцеві ЗМІ повідомляли, що силове прикриття при цьому забезпечує керівництво місцевої поліції. Директор «Батьківщини» Олег Дмитренко прямо звинувачує в рейдерському захопленні Халімона, який нібито за відсутність проблем вимагав хабар у розмірі 40 млн грн.

«Сходка авторитетів»

Учасники зустрічі на чолі з Юрієм Корявченковим неодноразово згадують про те, що мають «дах»

У корупційних історіях «засвітились» і найближчі друзі президента. З оприлюднених записів розмов колоритного актора з «95 кварталу», а нині депутата від «Слуги народу» Юрія Корявченкова («Юзіка»), країна дізналась багато нового про методи роботи нової владної команди. Нагадаємо, Юзік виграв мажоритарний округ в рідному для багатьох «кварталівців» Кривому Розі. На запису, який нагадує «сходку авторитетів» 90-х, чути діалог за участю Корявченкова, депутатів, обраних від «слуг» на Дніпропетровщині (зокрема, вищезгаданого Медяника), та керівника місцевої поліції про те, як нова влада буде вирішувати справи в регіоні. Учасники зустрічі неодноразово згадують про те, що мають «дах», тобто свого президента, який допоможе їм змінити місцеву владу в особі міського голови Юрія Вілкула та його соратників. Ніяких публічних висновків після оприлюднення цих розмов зроблено не було. Цікаво, що в мери Кривого Рогу на цих місцевих виборів від «слуг народу» балотується людина Ріната Ахметова – топ-менеджер місцевого «ЦГЗК» Дмитро Шевчик.

Блондинка не в законі

В офісі Зеленського наголосили, що Світлану Кондзелю призначали не за нинішньої влади

У листопаді минулого року НАБУ та САП відрапортували про свою чергову успішну операцію, в якій виявились замішані представники президентської команди. Цього разу, щоправда, не «слуги народу», до «зашкварів» яких вже всі звикли. Мова йшла про керівницю одного з департаментів Офісу президента Світлану Кондзелю, що звинувачується у вимаганні $300 тис. за сприяння у призначенні на топ-посаду в НАК «Нафтогаз». В офісі Зеленського наголосили, що ця чиновниця призначалася не за нинішньої влади та закликали антикорупційні органи продемонструвати свою ефективність. Наразі Кондзеля знаходиться під домашнім арештом.

«Плівки Єрмака»

Брат Андрія Єрмака отримав сумнівну славу завдяки прихованій камері

Нардеп «Слуги народу» Гео Лерос, якого згодом теж виключили з фракції, оприлюднив записи на яких брат голови Офісу президента Денис Єрмак фактично торгує призначеннями на державні посади. Андрій Єрмак миттєво відреагував на це, пообіцявши подати заяви до СБУ та ДБР, аби було проведено всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, а також, хто їх і на чиє замовлення робив та як вони опинилися у Лероса. Втім цей скандал якось сам собою зайшов нанівець: президент став на бік голови свого офісу, назвавши його брата «балакуном», а Лероса – «аферистом». Головним виправдальним аргументом стало те, що ніяких призначень, що обговорюються на оприлюднених записах, так і не відбулося.

Окрім подібних яскравих скандалів, не можна не згадати про те, що багато депутатів від «Слуг народу» сидять на зарплатах у певних бізнес-груп, і відверто лобіюючи їхні інтереси. Окрім традиційної групи Ігоря Коломойського, який із самого початку заводив своїх людей у список, вже «по ходу п’єси» серед «слуг» з’явились симпатики всюдисущого Ріната Ахметова, Миколи Злочевського та інших впливових діячів.

Володимиру Олександровичу через рік після тріумфального приходу у владу, схоже, нарешті доводиться розбиратися з тим, кого він набрав до себе у команду. Якщо Зеленський реально розраховує якомога довше залишитись на своїй посаді, у найближчі тижні Банкова має визначитись із показовою жертвою. Вона конче необхідна і для президента, рейтинг якого падає, і для його партії, яка вперше йде на місцеві вибори.

Павло Вуєць, «Главком»