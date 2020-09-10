США ввели санкції проти проти нардепа, який збирав компромат на конкурента Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Деркач у травні оприлюднив записи розмов нібито Порошенка, що, за його словами, свідчать про «зовнішнє управління» Україною

Інформація про Андрія Деркача внесена до бази Управління з контролю за іноземними активами США

США ввели санкції проти народного депутата Верховної Ради Андрія Деркача. Про це йдеться в офіційному повідомленні американського міністерства фінансів.

Зазначається, що дані про Деркача внесені до бази Управління з контролю за іноземними активами США.

У повідомленні не зазначаються причини, з яких Деркач потрапив до санкційного переліку.

Як повідомлялося раніше, нардеп за допомогою, так званих «плівок Деркача» намагався довести втручання в Україну ексвіцепрезидента США і чинного кандидата в президенти від демократів Джо Байдена.

Раніше Національний центр контррозвідки і безпеки США вказував на те, що Андрія Деркача може використовувати російська сторона для втручання у президентські вибори у США. Вони мають відбутися 3 листопада 2020 року.

Деркач у травні оприлюднив записи розмов нібито Порошенка, що, за його словами, свідчили про «зовнішнє управління» Україною, зокрема через те, що Порошенко погоджує з Байденом призначення та звільнення високопосадовців. Також там є про нібито корупцію через компанію Burisma.

Пізніше Деркач оприлюднив запис розмови нібито Порошенка з Володимиром Путіним. Сам Порошенко називає всі ці записи фейком і атакою п'ятої колони Кремля.

Через ці плівки Офіс генпрокурора порушив проти Порошенка справу про держзраду, а Держбюро розслідувань — справу щодо можливого незаконного запису розмов Порошенка й Байдена.

У грудні 2019 року Деркач зустрівся з особистим адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані та обговорив створення міжпарламентської групи «Друзі України СТОП корупція».

Про групу відтоді чути не було, але внаслідок розслідування справи щодо імпічменту президента США Дональда Трампа стало відомо, що Джуліані був одним із кураторів, так званого, неформального каналу американської зовнішньої політики щодо України. Цей канал намагався тиснути на новообрану українську владу, аби та оголосила (і, можливо, почала) проведення розслідувань проти Burisma та Байденів-старшого й молодшого.

Сполучені Штати також запровадили персональні санкції проти трьох громадян Росії.