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    Професійна команда для Києва: Прокопів анонсував сильну п‘ятірку «Євросолідарності»

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    Лідер київської організації &laquo;Європейська солідарність&raquo; нагадав, що їхня партія звернулася до демократичних сил з ініціативою підписати угоду про співпрацю та координацію дій на виборах - Професійна команда для Києва: Прокопів анонсував сильну п‘ятірку «Євросолідарності»
    Лідер київської організації «Європейська солідарність» нагадав, що їхня партія звернулася до демократичних сил з ініціативою підписати угоду про співпрацю та координацію дій на виборах

    У кожного за плечима історія успіху, який ми будемо проектувати на столицю, – Прокопів

    Партія «Європейська солідарність» сформувала першу п’ятірку кандидатів на виборах до Київської міської ради. Про це в ефірі телеканалу «Прямий» повідомив лідер партійного осередку у столиці, секретар Київради Володимир Прокопів.

    Політик заявив, що він впевнений у перемозі «Європейської солідарності» на виборах до Київради, адже рейтинги партії тільки зростають.Крім того, за його словами, в команді справжні досвідчені професіонали.

    «Ми ведемо на вибори до Київради серйозну команду, яка складається не з невідомих нікому кандидатів, а з фахівців. Ви будете приємно здивовані п’ятіркою кандидатів, які представлятимуть «Європейську Солідарність». Всі вони – фахові люди, у кожного за плечима історія успіху, який ми будемо проектувати на столицю», – наголосив Володимир Прокопів.

    Також лідер київської організації «Європейська солідарність» нагадав, що їхня партія звернулася до демократичних сил з ініціативою підписати угоду про співпрацю та координацію дій на виборах, щоб не допустити взаємопоборювання кандидатів. «Лише спільні зусилля відповідальних дієвих громадян здатні зберегти Україну у надзвичайно складний час української історії», – підкреслив Володимир Прокопів.

    Нагадаємо, що ЦВК оголосила дату початку виборчої кампанії

    До слова, «Слуги народу» представили своїх кандидатів у мери міст.

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