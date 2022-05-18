Польща та Балтія просять відправити більше військ НАТО на свою територію, – Washington Post

У НАТО тривають дискусії щодо реакції на російську загрозу

Країни Балтії та Польща вимагають значного розширення військової присутності НАТО на своїй території й нових можливостей, після вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Washington Post.

Зокрема, йдеться про збільшення протиповітряної оборони, яка могла б значно стати на заваді Росії у разі вторгнення у ці країни.

«Не можна виключати пряму військову агресію Росії проти союзників по НАТО. Росія може швидко згрупувати військові сили проти східного кордону НАТО і протистояти Альянсу короткою війною і фактом», – йдеться в конфіденційній спільній пропозиції Литви, Латвії та Естонії, яка є у розпорядженні видання.

У документі пропонується відправити контингент чисельністю близько 20 тис. військовослужбовців до кожної з країн, якщо вони перебувають під загрозою.

Інші політики, в тому числі з Франції та Італії, висловлюють скептицизм щодо загрози Росії. На їхню думку, безладні російські сили вторгнення найближчим часом будуть становити загрозу для території НАТО.

«Ми будемо будувати мир завтра, давайте ніколи про це не забувати. Нам доведеться це зробити з Україною та Росією за одним столом. Кінець дискусії та переговорів призначатимуть Україна та Росія», - сказав президент Франції Еммануель Макрон журналістам минулого тижня, застерігаючи від дій, які унеможливлять співпрацю з Росією в майбутньому.

У публікації зазначається, що початкове рішення має бути ухвалене до кінця червня, коли лідери країн НАТО зустрінуться на саміті в Мадриді. Очікується, що на цьому саміті члени НАТО дадуть початкове схвалення заявок Фінляндії та Швеції на членство в Альянсі.

Нагадаємо, Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. У відповідь на це у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО. Зокрема, з такою заявою виступив третій президент Росії Дмитро Медведєв.