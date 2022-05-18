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    Економіка та фінанси

    Харківська ТЕЦ-5 відновила виробництво електроенергії

    17 травня підприємство відновило генерацію - Харківська ТЕЦ-5 відновила виробництво електроенергії
    17 травня підприємство відновило генерацію
    фото: ukranews.com

    Підприємство призупинило виробництво електричної й теплової енергії через високу ціну на газ

    ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» у вівторок, 17 травня, відновило виробництво електричної енергії для Об'єднаної енергосистеми України. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    «17 травня підприємство відновило генерацію, зміцнивши цим стійкість дефіцитного вузла Північної електроенергетичної системи країни», –заявив голова правління ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» Олександр Мінкович.

    «Це була копітка і тривала робота з покращення нормативно-правових основ функціонування на енергетичному ринку підприємств, які для генерації використовують природний газ», - наголосив Мінкович.

    Як повідомлялося, 3 травня ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» призупинило виробництво електричної й теплової енергії через високу ціну на газ.

    Нагадаємо, Україна втратила три лівобережні ТЕЦ через війну. Нагадаємо, Чорнобильська атомна електростанція понад місяць була окупована збройними підрозділами РФ. Але 2 квітня над ЧАЕС підняли прапор України. Між іншим, серед військовослужбовців збройних сил Росії поширюються панічні настроїчерез радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися в Чорнобильській зоні.

    Теги: Харків росія окупанти війна ТЕЦ електроенергія Україна окупація #stoprussia
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    Харківська ТЕЦ-5 відновила виробництво електроенергії