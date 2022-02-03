Польща висунула Джемілєва на Нобелівську премію миру

Лідер кримськотатарського народу уже вчетверте претендує на нагороду

Польща висунула кандидатуру лідера кримськотатарського народу, народного депутата Мустафи Джемілєва на Нобелівську премію миру 2022 року. Його номінувала віце-спікерка нижньої палати Сейму Польщі Малгожата Госевська. Про це повідомляє QIRIM.News.

Серед номінантів на Нобелівську премію миру 2022 року також:

британський дослідник природи Девід Аттенборо,

Всесвітня організація охорони здоров'я,

лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська,

міністр закордонних справ Тувалу Саймон Кава,

Папа Римський Франциск.

Зазначимо, що Джемілєв був номінований на Нобелівську премію миру в 2009, 2011 і 2015 роках.

Мустафа Джемілєв народився 13 листопада 1943 року у селі Ай-Серез поблизу міста Судак. Після приходу радянських військ, 18 травня 1944 року, його разом із родиною депортували до Узбекистану.

За політичні погляди Джемілєва сім разів засуджували. Всього він провів п'ятнадцять років у місцях позбавлення волі: був ув'язненим у 1966-1967, 1969-1972, 1974-1975, 1975-1976, 1983-1986 роках та у 1979-1982 роках був у засланні в Якутії.

Під час ув’язнень висловлював протест голодуванням. Найдовше із них тривало 303 дні. Джемілєв привернув увагу міжнародних правозахисників до себе та проблем кримських татар.

Мустафа Джемілєв був одним із засновників та членом Ініціативної групи із захисту прав людини в СРСР. Після проголошення незалежності України став активним діячем політичного життя країни. Був народним депутатом кількох скликань, у 1991-2013 роках очолював Меджліс кримськотатарського народу.

Під час так званої Кримської кризи Джемілєв займав позицію недоторканності кордонів України й не визнав псевдореферендум.

22 квітня 2014 російська влада на 5 років заборонила Мустафі Джемілєву в’їзд до Росії та Криму.

Нагадаємо, раніше Чехія вручила медаль лідеру кримських татар Джемілєву. Мустафа Джемілєв отримав нагороду за «вагомий внесок у захист прав людини»

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