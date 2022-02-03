Візит Ердогана, скандал із виборами президента Могилянки. 3 лютого за хвилину

Президент Туреччини прибув на запрошення українського колеги для участі у 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня

Президент Туреччини прибув на запрошення українського колеги для участі у 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня

Прибув сьомий літак із американськими боєприпасами, НАБУ оголосило в розшук «слугу народу» Кузьміних, Київрада розпочала процес відновлення райрад у столиці

Україну відвідав президент Туреччини Реджеп Ердоган

3 лютого відбувся офіційний візит до України президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. У зв’язку із цим з ранку в кількох районах столиці було обмежено рух автомобільного транспорту.

Прилетівши до Києва, турецький лідер зазначив, що прибув на запрошення президента Володимира Зеленського для участі у 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня.

Президент Володимир Зеленський разом з першою леді зустріли очільника Туреччини Реджепа Ердогана і його дружину Еміне Ердоган у Маріїнському палаці. Ердоган привітав українських воїнів почесної варти гаслом «Слава Україні!».

Згодом президенти України та Туреччини зробили заяви для ЗМІ. Цього ж дня було підписано угоду про зону вільної торгівлі між країнами.

Прибув сьомий літак із американськими боєприпасами

Сьомий літак з військовою допомогою від США із 85 тоннами боєприпасів для гранатометів приземлився в аеропорту Бориспіль. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

фото: Oleksii Reznikov/Twitter

«Чудові новини, і найважливіше – це не кінець! Далі буде», – написав міністр у своєму Twitter.

Студенти Могилянки оголосили страйк через вибори президента закладу

Органи студентського самоврядування Національного університету «Києво-Могилянська академія» оголосили безстроковий страйк. Студенти протестують проти рішення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета про невизнання результатів виборів президента закладу і призначення нового конкурсу.

Також ЗМІ оприлюднили відео викрадення бюлетенів під час виборів президента закладу.

НАБУ оголосило в розшук «слугу народу» Кузьміних

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народного депутата Сергія Кузьміних. Його підозрюють в отриманні хабаря розміром понад півмільйона гривень.

Як пояснили у відомстві, рішення оголосити нардепа у розшук було ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ.

фото: НАБУ

Напередодні НАБУ оприлюднило відео, як «слуга» Кузьміних бере хабар. 2 лютого Кузьміних попросився тимчасово вийти з фракції «Слуга народу».

Постраждалий від вибуху будинок у Кропивницькому пообіцяли відновити у найкоротші терміни

Постраждалі внаслідок вибуху в Кропивницькому люди отримують всебічну допомогу, а їхні домівки будуть відновлені у найкоротші терміни. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, перебуваючи на місці події.

Київрада розпочала процес відновлення райрад у столиці

У Київській міській раді створено підготовчу групу з питань визначення чисельності та повноважень районних у місті Києві рад та затверджено її персональний склад. Таке рішення підтримали 100 депутатів Київради.

На засіданні Киїівради були присутні депутати Верховної Ради від «Слуги народу»Микола Тищенко, Леся Забуранна, Олександр Маріковський та інші.

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