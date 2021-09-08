ФСБ затримала в окупованому Криму свідка у справі Джемілєва

Обшуки відбулися в Сімферополі, в селищі Молодіжне

В окупованому Криму пройшли чергові обшуки. В результаті затримали колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу від Сімферопольського району Ельдара Менсеітова. Про це повідомляє «Кримська солідарність».

Обшуки відбулися в Сімферополі, в селищі Молодіжне.

«Після слідчих заходів відвезли в невідомому напрямку Менсеїтова Ельдара», – йдеться в повідомленні.

18 червня 2021 року Ельдар Менсеітов давав у Вірменському міському суді свідчення як свідок захисту у справі Мустафи Джемілєва, якого окупанти судять в Криму заочно.

Ельдар Менсеітов за адвокатом Миколою Полозовим (у синій сорочці). Фото: Кримська солідарність

Правозахисникам повідомили, що поруч з будинком Менсеїтова 7 вересня о 20:30 помітили дві машини.

«Коли я спробувала подивитися номери, вони завелися і заїхали за ріг, за бетонний паркан. Зараз мені стало відомо, що близько опівночі дві легкові машини і «Газель» приїхали за адресою Карасу, 6 в Молодіжне. Ні він, ні члени його сім'ї на дзвінки не відповідають», – повідомили в «Кримській солідарності».

Нагадаємо, у Криму 3 і 4 вересня відбулися затримання. П’ятьох затриманих – Нарімана Джеляля, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова – російська влада пов’язує з нібито диверсією на газопроводі біля села Перевального, хоча достеменно не відомо, чи взагалі було те пошкодження газопроводу, про яке стверджується – «факт пошкодження газопроводу з інших джерел підтвердити не вдалося».

Проти Джеляля та двоюрідних братів Ахтемових порушили кримінальні справи за статтею про «диверсію» російського Кримінального кодексу, який Москва протиправно насаджує на окупованій частині території України, до них не допускають незалежних адвокатів.

Також 4 вересня, у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».

Раніше повідомлялося, що в окупованому Сімферополі співробітники ФСБ викрали кримського татарина Ельдара Одаманова. Це сталося після обшуків в його будинку.

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джепарова розповіла, що до Нарімана Джеляла й Азіза та Асана Ахметових не впустили адвокатів, коли ті нарешті змогли знайти арештованих. А також затриманих катували: до них застосовуються незаконні методи слідства, психологічний і фізичний тиск.

Глава Меджлісу Рефат Чубаров розповів, що затриманого в окупованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля утримували у наручниках, з мішком на голові, а після висунули підозру в диверсії.

Як відомо, США закликають Росію звільнити першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля та інших людей, затриманих 3 і 4 вересня в окупованому Криму.

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