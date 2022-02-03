Румунія висловилася про вступ України в НАТО

Румунія вважає, що Україна повинна стати членом НАТО після виконання всіх вимог

У румунській столиці пройшов саміт Бухарестської дев’ятки

Румунія підтримує євроатлантичні амбіції України, включно з вступом до НАТО після виконання вимог. Про це заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску після саміту Бухарестської дев’ятки, що пройшов у румунській столиці, 3 лютого, повідомляє кореспондент «Главкома».

«Це запрошення (українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на саміт Бухарестської дев’ятки – ред.) демонструє нашу підтримку суверенності, стабільності та безпеки цієї країни задля її євроатлантичних зусиль. Я повторив нашу підтримку політики «відкритих дверей» та рішенню, прийнятому у 2008 році на саміті в Бухаресті (саміт НАТО, – ред.) щодо приєднання України до НАТО, коли будуть виконані умови. Ця заява є продовженням нашої постійної підтримки України, як на двосторонньому рівні, так і багатосторонньому», – сказав Ауреску.

Він відмітив, що Румунія завжди була стурбована накопиченням військ з боку Російської Федерації у Чорноморському басейні.

За словами Ауреску, формат Бухарестської дев’ятки продовжує демонструвати додаткову цінність для забезпечення євроатлантичної безпеки та консультації між східними партнерами. Останні роки в цей формат залучаються і США враховуючи безпекову ситуацію в регіоні.

«Дії Росії, що спрямовані на підрив європейської архітектури безпеки й вона має бути захищена через конкретні механізми… Ми не можемо прийняти умови про поділ на «зони впливу» чи загрози нашій політиці «викритих дверей»…Відповідь повинна бути спільною і єдиною», – підсумував очільник зовнішньополітичного відомства Румунії.

До слова, Держдеп підтвердив достовірність «злитої» відповіді США на ультиматум Кремля.

2 лютого впливова іспанська газета El Pais опублікувала повний текст відповіді США та НАТО на ультиматум Росії.

У документі йдеться про те, що США та НАТО відмовляються підписати двосторонній договір про безпеку в Європі з Росією, а також закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу.

Цього тижня Росія оприлюднила лист Лаврова на адресу США і Європи. Раніше стало відомо, що Сполучені Штати отримали письмову відповідь від Росії щодо так званих «гарантій безпеки».

Пізніше у вівторок Кремль заперечив, що передав США письмову відповідь на «гарантії безпеки».

Як відомо, США минулої середи, 26 січня, передали Росії свої письмові відповіді на ці вимоги, в яких виклали свої пропозиції.

У письмовій відповіді були викладені думки США і їх союзників. Водночас було надано оцінку «занепокоєнням» Росії й вказані ті сфери, у яких Вашингтон й Кремль можуть знайти спільну мову.

Раніше стало відомо, що НАТО не піде на компроміси з Росією, заявив Столтенберг. Повідомлялося, що незабаром НАТО надішле Росії письмові пропозиції щодо «гарантій безпеки».

А ще на днях Кремль заявив, що російські пропозиції щодо «гарантій безпеки» мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

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