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    Події в Україні

    До України прибув сьомий літак із американськими боєприпасами

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    Загалом США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю - До України прибув сьомий літак із американськими боєприпасами
    Загалом США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю
    фото: Oleksii Reznikov

    Літак доставив 85 тонн боєприпасів для гранатометів

    Сьогодні до України прибув сьомий літак з військовою допомогою від США. На його борту – 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

    «Сьома «пташка» приземлилася у Борисполі. Цього разу – 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Чудові новини, і найважливіше – це не кінець! Далі буде», – написав міністр у своєму Twitter.

    Попередній рейс з оборонною допомогою приземлився 1 лютого, літак привіз 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.

    Станом на 1 лютого у сукупності Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від США.

    Також Збройні сили підготували 25 гелікоптерів для бойових дій вночі. Крім того, напередодні Байден схвалив відправку американських військових до Європи.

    Нагадаємо також, що США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю. Крім того, рішення про надання українській стороні матеріально-технічної допомоги у 2022 році ухвалили уряди Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

    Теги: США міністр зброя літак гуманітарна допомога Україна боєприпаси Олексій Резніков
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    До України прибув сьомий літак із американськими боєприпасами