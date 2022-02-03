До України прибув сьомий літак із американськими боєприпасами

Літак доставив 85 тонн боєприпасів для гранатометів

Сьогодні до України прибув сьомий літак з військовою допомогою від США. На його борту – 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Сьома «пташка» приземлилася у Борисполі. Цього разу – 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Чудові новини, і найважливіше – це не кінець! Далі буде», – написав міністр у своєму Twitter.

The 7th bird landed in Boryspil! On this time - 85 tons of combat ammunition for grenade launchers. So, its a great news, but the most importantly - this is not the end! To be continued @WhiteHouse @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense @ArmedForcesUkr pic.twitter.com/mu6CRVFXR6 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 3, 2022

Попередній рейс з оборонною допомогою приземлився 1 лютого, літак привіз 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.

Станом на 1 лютого у сукупності Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від США.

Також Збройні сили підготували 25 гелікоптерів для бойових дій вночі. Крім того, напередодні Байден схвалив відправку американських військових до Європи.

Нагадаємо також, що США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю. Крім того, рішення про надання українській стороні матеріально-технічної допомоги у 2022 році ухвалили уряди Естонії, Латвії, Литви та Польщі.