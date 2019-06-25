Помічниця нардепа Третьякова оманою збирає підписи на свою підтримку – «Чесно»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очевидці стверджують, що агітатори кандидатки в нардепи Вікторії Мухи в Києві недоброчесно збирають підписи на її підтримку

Громадський рух «Чесно» отримав інформацію про те, що в агітаційних палатках кандидатки в нардепи Вікторії Мухи (округ №218, по ньому в 2014 році в Раду пройшов Володимир Ар'єв) біля станції метро Житомирська, збирають підписи на її підтримку.

Персональні дані нібито просять для проведення безкоштовного медичного обстеження.

В анкеті людина має вказати своє прізвище, ім’я та по-батькові, свою адресу, мобільний номер телефону, вік та дати згоду на використання персональних даних.

За словами очевидців, насправді агітатори Мухи закривають верхню частину бланку рукою.

Після заповнення необхідної їм інформації, людині начебто мають передзвонити медзакладу

Насправді ж, це ніякий не запис на медобстеження, а анкета щодо підтримки Мухи на парламентських виборах та пропозиції до визначення першочергових кроків, вказують в «Чесно».

Депутатка Київради Вікторія Муха (фракція БПП) є помічницею-консультанткою нардепа від БПП Олександра Третьякова.

Аналогічні анкети заповнювали виборці на 219-му окрузі, по якому балотується і сам Третьяков.

Нагадаємо, за 218-м округом від «Слуги народу» має йти активіст Дмитро Гурін, а по сусідньому округу №219 ресторатор Микола Тищенко.

Читайте також: Мажоритарка-2019. Хто псує життя одіозним Третьякову та Микитасю