  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Помічниця нардепа Третьякова оманою збирає підписи на свою підтримку – «Чесно»

    • Розсилка
    Помічниця нардепа Третьякова оманою збирає підписи на свою підтримку – «Чесно»

    Очевидці стверджують, що агітатори кандидатки в нардепи Вікторії Мухи в Києві недоброчесно збирають підписи на її підтримку

    Громадський рух «Чесно» отримав інформацію про те, що в агітаційних палатках кандидатки в нардепи Вікторії Мухи (округ №218, по ньому в 2014 році в Раду пройшов Володимир Ар'єв) біля станції метро Житомирська, збирають підписи на її підтримку.

    Персональні дані нібито просять для проведення безкоштовного медичного обстеження.

    Читайте також

    В анкеті людина має вказати своє прізвище, ім’я та по-батькові, свою адресу, мобільний номер телефону, вік та дати згоду на використання персональних даних.

    anketa-218

    За словами очевидців, насправді агітатори Мухи закривають верхню частину бланку рукою.

    anketa-218-2
    Після заповнення необхідної їм інформації, людині начебто мають передзвонити медзакладу

    Насправді ж, це ніякий не запис на медобстеження, а анкета щодо підтримки Мухи на парламентських виборах та пропозиції до визначення першочергових кроків, вказують в «Чесно».

    Депутатка Київради Вікторія Муха (фракція БПП) є помічницею-консультанткою нардепа від БПП Олександра Третьякова. 

    Аналогічні анкети заповнювали виборці на 219-му окрузі, по якому балотується і сам Третьяков.

    Нагадаємо, за 218-м округом від «Слуги народу» має йти активіст Дмитро Гурін, а по сусідньому округу №219 ресторатор Микола Тищенко.

    Читайте також: Мажоритарка-2019. Хто псує життя одіозним Третьякову та Микитасю

    Читайте також
    Київ вибори Олександр Третьяков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ