Виборами запахло. Поки у школах карантин, депутат Третьяков «працевлаштував» старшокласників
- Сьогодні, 19:07
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Розсилка
Щоб вас, «любі друзі» з регіональним мурлом, на сковорідці смажили, перевертаючи!
Мовою ориігналу
По ярмарке, недалеко от нашего дома, бегают подростки в темно-серых «манишках» поверх курток. На «манишках» надпись: «Команда Олександра Третякова». Вручают покупателям и продавцам приглашения на Масленицу. Начальник «команды» обещает устроить на районе богатую гулянку. Выборами запахло.
Подросткам по четырнадцать, в школе - карантин по гриппу. Два часа побегать стоит 150 гривен. Никаких документов не подписывали, конечно. Кто такой Третьяков - понятия не имеют, просто деньги нужны. А кому ж не нужны!
- Меня, если что, возьмут?
Смотрят скептически: тоже еще, конкурентка... Но зовут своего старшего, по виду - одноклассника. Тот объясняет, что свободных «манишек» ( и соответственно, гривен) сегодня уже нет. Но место раздачи будущих блинов на лопате сдает. Наведаюсь непременно.
Чтоб вас, «любі друзі» с региональным мурлом, на сковородке жарили, переворачивая!
Джерело: блог Ольги Мусафірової