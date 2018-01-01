Виборами запахло. Поки у школах карантин, депутат Третьяков «працевлаштував» старшокласників

Щоб вас, «любі друзі» з регіональним мурлом, на сковорідці смажили, перевертаючи!

Мовою ориігналу По ярмарке, недалеко от нашего дома, бегают подростки в темно-серых «манишках» поверх курток. На «манишках» надпись: «Команда Олександра Третякова». Вручают покупателям и продавцам приглашения на Масленицу. Начальник «команды» обещает устроить на районе богатую гулянку. Выборами

Фото: /kievvlast.com.ua Олександр Третьяков

Щоб вас, «любі друзі» з регіональним мурлом, на сковорідці смажили, перевертаючи!

Мовою ориігналу

По ярмарке, недалеко от нашего дома, бегают подростки в темно-серых «манишках» поверх курток. На «манишках» надпись: «Команда Олександра Третякова». Вручают покупателям и продавцам приглашения на Масленицу. Начальник «команды» обещает устроить на районе богатую гулянку. Выборами запахло.

Подросткам по четырнадцать, в школе - карантин по гриппу. Два часа побегать стоит 150 гривен. Никаких документов не подписывали, конечно. Кто такой Третьяков - понятия не имеют, просто деньги нужны. А кому ж не нужны!

- Меня, если что, возьмут?

Смотрят скептически: тоже еще, конкурентка... Но зовут своего старшего, по виду - одноклассника. Тот объясняет, что свободных «манишек» ( и соответственно, гривен) сегодня уже нет. Но место раздачи будущих блинов на лопате сдает. Наведаюсь непременно.

Чтоб вас, «любі друзі» с региональным мурлом, на сковородке жарили, переворачивая!

Джерело: блог Ольги Мусафірової

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