  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ольга Мусафірова
    Думки вголос

    Виборами запахло. Поки у школах карантин, депутат Третьяков «працевлаштував» старшокласників

    Щоб вас, «любі друзі» з регіональним мурлом, на сковорідці смажили, перевертаючи!
    Мовою ориігналу По ярмарке, недалеко от нашего дома, бегают подростки в темно-серых «манишках» поверх курток. На «манишках» надпись: «Команда Олександра Третякова». Вручают покупателям и продавцам приглашения на Масленицу. Начальник «команды» обещает устроить на районе богатую гулянку. Выборами
    • Ольга Мусафірова

      Журналіст

    • Сьогодні, 19:07
    • Розсилка
    Олександр Третьяков
    Фото: /kievvlast.com.ua
    Олександр Третьяков

    Щоб вас, «любі друзі» з регіональним мурлом, на сковорідці смажили, перевертаючи!

    Мовою ориігналу

    По ярмарке, недалеко от нашего дома, бегают подростки в темно-серых «манишках» поверх курток. На «манишках» надпись: «Команда Олександра Третякова». Вручают покупателям и продавцам приглашения на Масленицу. Начальник «команды» обещает устроить на районе богатую гулянку. Выборами запахло.

    Подросткам по четырнадцать, в школе - карантин по гриппу. Два часа побегать стоит 150 гривен. Никаких документов не подписывали, конечно. Кто такой Третьяков - понятия не имеют, просто деньги нужны. А кому ж не нужны!

    Читайте також

    - Меня, если что, возьмут?

    Смотрят скептически: тоже еще, конкурентка... Но зовут своего старшего, по виду - одноклассника. Тот объясняет, что свободных «манишек» ( и соответственно, гривен) сегодня уже нет. Но место раздачи будущих блинов на лопате сдает. Наведаюсь непременно.

    Чтоб вас, «любі друзі» с региональным мурлом, на сковородке жарили, переворачивая!

    Джерело: блог Ольги Мусафірової

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Київ діти свята
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ілля Варламов
    Ілля Варламов

    бізнесмен, громадський діяч, фотограф, блогер

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Роман Цимбалюк
    Роман Цимбалюк

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ