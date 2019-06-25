ЦВК зареєструвала вже понад 2 тис. кандидатів у нардепи, включених до партійних списків



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24 червня Комісія зареєструвала 592 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій

Центральна виборча комісія станом на 24 червня зареєструвала 2 335 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків 18 політичних партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових парламентських виборах. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

24 червня Комісія зареєструвала 592 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

А саме:

62 – політичної партії «Сила права»;

154 – політичної партії «Соціальна справедливість»;

100 – політичної партії «Європейська солідарність»;

29 – політичної партії «Партія Шарія»;

201 – політичної партії «Слуга народу»;

46 – політичної партії «Сила людей».

«Таким чином, всього станом на 24 червня ЦВК зареєструвала 2 335 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків 18 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, ЦВК зареєструвала 722 кандидати у депутати в одномандатних виборчих округах.

Нагадаємо, ЦВК відмовила в реєстрації відеоблогеру Анатолію Шарію і колишньому голові Верховної Ради Володимиру Литвину.