Лотерея, право купівлі якої визнав нардеп від БПП Третьяков, за два роки стала найбільшою на ринку

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Ілюстрація: Вihus.info

До Революції Гідності Українська національна лотерея була найменшим лотерейним оператором

З 2016 року Українська національна лотерея (УНЛ) стала найбільшим з трьох лотерейних операторів країни і продовжила збільшувати частку ринку у 2017-му. Про це ідеться у сюжеті Аліси Юрченко для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

До Революції Гідності УНЛ була найменшим лотерейним оператором. Зростання оборотів компанії відбулося після того, як два інші власники лотерейних ліцензій - «М.С.Л.» і «Патріот» - потрапили до санкційного списку РНБО. Уперше це сталося наприкінці 2015-го. З того ж часу УНЛ почали пов’язувати з народним депутатом від БПП Олександром Третьяковим.

У 2016 Олександр Третьяков повідомляв, що має опціон на викуп частки в УНЛ. А наприкінці 2015-го політик з’явився в офісі УНЛ під час обшуку. У той час тривав корпоративний конфлікт між українськими та іноземними акціонерами лотерейного оператора. Серед українських співвласників компанії історично присутній Валерій Коваленко, як виявилося, товариш нардепа Третьякова.

За даними фінзвітності, яка є в розпорядженні програми «Наші гроші з Денисом Бігусом», задекларований оборот Української національної лотереї у 2017 р. становив 934 млн грн. Її найближчий конкурент - компанія М.С.Л. - тепер втричі менша. У 2017-му вона показал 308 млн грн обороту.

На своєму сайті УНЛ повідомляє, що випускає, зокрема, електронні лотереї «Космолот», «Фаворит-спорт», «Лото Парі-Матч» та ін. «Космолот» і «Фаворит-спорт» - це мережі гральних залів, які працюють за ліцензією УНЛ. Під брендом «Парі-матч» в Україні здійснювалась букмекерська діяльність, яка з 2009 р. заборонена законом.

Найближчий конкурент УНЛ - компанію «М.С.Л.» - останнім часом пов’язують із двома народними депутатами - екс-регіоналом Віталієм Хомутинніком та нарфронтівцем Сергієм Пашинським. На ринку говорять про їхнє залучення для вирішення санкційних проблем компанії, зокрема, за частку в ній. І Хомутиннік, і Пашинський в коментарях програмі «Наші гроші з Денисом Бігусом» цю інформацію заперечили.

У санкційний список компанія потрапила через інформацію про зв’язки з російською «Альфа-груп» Михайла Фрідмана. Формулювання РНБО: створення загроз нацбезпеці і фінансування тероризму. Тоді «М.С.Л.» ініціював кримінальне провадження, аби СБУ перевірила його на причетність до тероризму. Нині провадження закрите - фінансування тероризму не доведене.

Однак чи вибула «М.С.Л.» із санкційного списку, оновленого РНБО в травні 2018, наразі невідомо.

Третій лотерейний оператор - компанія «Патріот» після введення санкцій є практично неактивною. Її минулорічний оборт - 367 тис грн проти 8 млрд у 2014 р. У 2015-му програма «Наші гроші з Денисом Бігусом» розповіла, що власник українського «Патріоту» - російський бізнесмен Олег Бойко - офіційно фінансує російську армію. Нині у Патріоті декларують вихід попередніх акціонерів з бізнесу, а бенефіціаром називають українського банкіра Олександра Морозова.