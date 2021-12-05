Порошенко: Чи піде Путін на нове загострення, буде залежати від об'єднаності вільного світу

Петро Порошенко заявив, що Україні необхідна підтримка з боку Євросоюзу і США на шляху реформ

Україна може захистити себе, але їй необхідна оборонна зброя, санкції проти Росії і єдність західних партнерів. Про це заявив лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко, передає пресслужба партії.

«Ми здатні захистити свою землю самі, але нам, безумовно, потрібна оборонна зброя і «пекельні» санкції проти Росії сьогодні, якщо агресія триватиме», – сказав політик в ефірі італійського телеканалу Sky TG24.

За його словами, Україні необхідна підтримка з боку Євросоюзу і США на шляху реформ, що зміцнюють стійкість країни.

«Нам, безумовно, необхідна єдність всього вільного світу. У цій ситуації нам необхідний сильний і єдиний голос для дипломатичного тиску на Росію. І в такому разі немає сумнівів, що ми доб'ємося успіху», – упевнений політик.

«Якщо ви запитаєте мене, чи можна очікувати, що Путін піде на нове загострення війни, я відповім так: ніхто не знає, тому що Путін і сам не знає, чи піде він далі. Це залежатиме від того, наскільки ефективним, наскільки сильним і наскільки об'єднаним буде вільний світ», – наголосив Порошенко.

Також лідер «Євросолідарності» переконаний, що саміт між президентами США і РФ Джо Байденом і Володимиром Путіним «абсолютно правильне рішення».

«Єдиний голос України і НАТО теж абсолютно правильне рішення. І збільшення підтримки України оборонною зброєю – абсолютно правильне рішення теж. Всередині України я не сумніваюся, що нам потрібно бути об'єднаними для захисту наших цінностей, нашої європейської інтеграції і суверенітету», – підсумував Порошенко.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко зустрівся з президентом Європейської народної партії та другом України Дональдом Туском. Президенти обговорили сучасні виклики, перед якими постали Україна та Європейський Союз внаслідок російської гібридної агресії, та засудили цілеспрямоване загострення Росією ситуації на кордонах через концентрацію військ і використання мігрантів для дестабілізації ситуації.