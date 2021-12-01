Натяк Зеленському? Порошенко нагадав про події Майдану, виклавши фото на грейдері

П’ятий президент України зазначив, що українці не дозволять нікому забрати їхнє право на свободу

1 грудня 2013 року після жорсткого побиття студентів на вулиці Києва вийшов мільйон українців, що хотіли висловити рішучий протест чинній на той момент владі. Про цю подію на своїй Facebook-сторінці нагадав п’ятий президент України Петро Порошенко, опублікувавши зворушливий допис та додавши до нього світлини, зроблені на Майдані Незалежності у цей день вісім років тому.

«Серед тих протестуючих був і я. Разом ми чинили опір провокаторам, звезеним під Адміністрацію Президента. Найперше, що ми мали зробити - захистити тисячі невинних людей, які опинилися під вогнем світлошумових гранат… Пам’ятаю, як забрався на грейдер, який тепер став знаменитим. У той момент він був оточений агресивним натовпом «тітушок», – пригадав Петро Порошенко.

Колишній керівник держави додав, що, на жаль, тоді активістам не вдалося зупинити жорстокий режим Януковича, який «почав з побиття студентів, і безславно закінчив вбивствами».

«Для України і українців це був надзвичайно важкий іспит. Але ми продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. І нікому не дамо права цю свободу у нас забрати!», – підсумував Петро Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко звернувся до українців з нагоди річниці Майдану.

Читайте також: