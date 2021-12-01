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    Натяк Зеленському? Порошенко нагадав про події Майдану, виклавши фото на грейдері

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    П'ятий президент похизувався фото, яке вже встигло стати легендарним - Натяк Зеленському? Порошенко нагадав про події Майдану, виклавши фото на грейдері
    П'ятий президент похизувався фото, яке вже встигло стати легендарним
    фото: Петро Порошенко/Facebook

    П’ятий президент України зазначив, що українці не дозволять нікому забрати їхнє право на свободу

    1 грудня 2013 року після жорсткого побиття студентів на вулиці Києва вийшов мільйон українців, що хотіли висловити рішучий протест чинній на той момент владі. Про цю подію на своїй Facebook-сторінці нагадав п’ятий президент України Петро Порошенко, опублікувавши зворушливий допис та додавши до нього світлини, зроблені на Майдані Незалежності у цей день вісім років тому.

    «Серед тих протестуючих був і я. Разом ми чинили опір провокаторам, звезеним під Адміністрацію Президента. Найперше, що ми мали зробити - захистити тисячі невинних людей, які опинилися під вогнем світлошумових гранат… Пам’ятаю, як забрався на грейдер, який тепер став знаменитим. У той момент він був оточений агресивним натовпом «тітушок», – пригадав Петро Порошенко.

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    Натяк Зеленському? Порошенко нагадав про події Майдану, виклавши фото на грейдері
    Натяк Зеленському? Порошенко нагадав про події Майдану, виклавши фото на грейдері
    Натяк Зеленському? Порошенко нагадав про події Майдану, виклавши фото на грейдері
    фото: Петро Порошенко/Facebook

    Колишній керівник держави додав, що, на жаль, тоді активістам не вдалося зупинити жорстокий режим Януковича, який «почав з побиття студентів, і безславно закінчив вбивствами».

    «Для України і українців це був надзвичайно важкий іспит. Але ми продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. І нікому не дамо права цю свободу у нас забрати!», – підсумував Петро Порошенко.

    Нагадаємо, раніше Порошенко звернувся до українців з нагоди річниці Майдану.

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    Теги: Петро Порошенко Віктор Янукович Небесна сотня (Євромайдан) протест українці президент
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    Натяк Зеленському? Порошенко нагадав про події Майдану, виклавши фото на грейдері