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    Кремль називає «загрозою» прагнення України в НАТО

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    Кремль всіляко намагається перешкодити вступу України в НАТО та зближенню зі США - Кремль називає «загрозою» прагнення України в НАТО
    Кремль всіляко намагається перешкодити вступу України в НАТО та зближенню зі США
    Фото з відкритих джерел

    Прессекретар Путіна заявив, що прагнення України в НАТО та підтримка США безпосередньо загрожують безпеці Росії

    Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков висловився про прагнення України вступити в НАТО. За його словами, це є безпосередньою загрозою для Росії. Про це повідомляє РБК-Україна.

    Загрозою для Росії, як наголосив Пєсков, є і те, що Сполучені Штати Америки готові обговорювати це питання.

    «Зеленський каже: «Ми хочемо, ми прагнемо в НАТО». Американці кажуть: «Чудово, є певні умови, виконуйте, і ми з розпростертими обіймами будемо вас чекати». Це для Росії безпосередня загроза. Це потенційно майбутнє наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів», – сказав речник Кремля.

    Пєсков додав, що Путін «буде докладати зусиль», щоб «історичні землі Росії» не використовувалися проти неї самої.

    До слова, Кремль вважає, що Україна і США «дружать проти Росії».

    Як відомо, Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

    Нагадаємо, США обіцяють санкції проти «Північного потоку – 2» при одній умові.

    Раніше Зеленський розповів про враження та деталі зустрічі з Байденом. Також Зеленський зізнався: забув обговорити з Байденом одну тему.

    Як відомо, 1 вересня у Білому домі відбулася зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джо Байдена. За результатами зустрічі лідери оприлюднили спільну заяву.

    Зустріч Зеленського та Байдена тривала понад дві години

    Нагадаємо, Джо Байден заявив про намір знову приїхати з візитом до України.

    Теги: США НАТО Путін Україна
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    Кремль називає «загрозою» прагнення України в НАТО