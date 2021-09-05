Кремль називає «загрозою» прагнення України в НАТО

Кремль всіляко намагається перешкодити вступу України в НАТО та зближенню зі США

Прессекретар Путіна заявив, що прагнення України в НАТО та підтримка США безпосередньо загрожують безпеці Росії

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков висловився про прагнення України вступити в НАТО. За його словами, це є безпосередньою загрозою для Росії. Про це повідомляє РБК-Україна.

Загрозою для Росії, як наголосив Пєсков, є і те, що Сполучені Штати Америки готові обговорювати це питання.

«Зеленський каже: «Ми хочемо, ми прагнемо в НАТО». Американці кажуть: «Чудово, є певні умови, виконуйте, і ми з розпростертими обіймами будемо вас чекати». Це для Росії безпосередня загроза. Це потенційно майбутнє наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів», – сказав речник Кремля.

Пєсков додав, що Путін «буде докладати зусиль», щоб «історичні землі Росії» не використовувалися проти неї самої.

До слова, Кремль вважає, що Україна і США «дружать проти Росії».

Як відомо, Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

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Зустріч Зеленського та Байдена тривала понад дві години

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