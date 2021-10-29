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    США пропонують зняти обмеження на поставки летальної зброї Україні

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    Пентагон надає Україні допомогу летальною зброєю оборонного характеру для захисту від російської агресії - США пропонують зняти обмеження на поставки летальної зброї Україні
    Пентагон надає Україні допомогу летальною зброєю оборонного характеру для захисту від російської агресії
    Фото: glavcom.ua

    Україна повинна мати можливість купувати засоби, які потрібні їй для власного захисту

    США, які надають Україні допомогу летальною зброєю оборонного характеру для захисту від російської агресії, закликають союзників і партнерів зняти обмеження для її збройної підтримки. Про це заявила помічниця міністра оборони США Лора Купер.

    «Найперша річ, яку я хотіла б згадати – це те, що всі союзники мають зняти свої обмеження на постачання летальних оборонних озброєнь», – сказала Купер.

    Вона нагадала, що Сполучені Штати передали Україні, а також Грузії новітні протитанкові системи «Джавелін», що стало яскравим прикладом того, як США забезпечують летальну допомогу.

    «Багато союзників досі зберігають обмеження – деякі з них стосуються програм оборонної допомоги, однак є й такі, що стосуються продажу (летальних озброєнь – ред.)», – сказала представниця Пентагону.

    «Я вважаю, що Україна повинна мати можливість купувати засоби, які потрібні їй для власного захисту», – зауважила Купер.

    Для цього, за її словами, мають бути зняті всі перепони.

    Водночас вона підкреслила, що Україна надалі перебуває у фокусі уваги США, і «ми продовжимо забезпечувати допомогу у сфері оборони для України, яку вона потребує для свого захисту».

    Купер також нагадала про важливість реформ в оборонній та інших сферах в Україні й акцентувала, що США підтримують їх проведення.

    Нагадаємо, нова допомога США включатиме поставки протитанкових установок Javelin в Україну. Київ вважає це критично важливим для захисту від бойовиків на Донбасі.

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    Теги: США зброя Україна
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    США пропонують зняти обмеження на поставки летальної зброї Україні