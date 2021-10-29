США пропонують зняти обмеження на поставки летальної зброї Україні
Україна повинна мати можливість купувати засоби, які потрібні їй для власного захисту
США, які надають Україні допомогу летальною зброєю оборонного характеру для захисту від російської агресії, закликають союзників і партнерів зняти обмеження для її збройної підтримки. Про це заявила помічниця міністра оборони США Лора Купер.
«Найперша річ, яку я хотіла б згадати – це те, що всі союзники мають зняти свої обмеження на постачання летальних оборонних озброєнь», – сказала Купер.
Вона нагадала, що Сполучені Штати передали Україні, а також Грузії новітні протитанкові системи «Джавелін», що стало яскравим прикладом того, як США забезпечують летальну допомогу.
«Багато союзників досі зберігають обмеження – деякі з них стосуються програм оборонної допомоги, однак є й такі, що стосуються продажу (летальних озброєнь – ред.)», – сказала представниця Пентагону.
«Я вважаю, що Україна повинна мати можливість купувати засоби, які потрібні їй для власного захисту», – зауважила Купер.
Для цього, за її словами, мають бути зняті всі перепони.
Водночас вона підкреслила, що Україна надалі перебуває у фокусі уваги США, і «ми продовжимо забезпечувати допомогу у сфері оборони для України, яку вона потребує для свого захисту».
Купер також нагадала про важливість реформ в оборонній та інших сферах в Україні й акцентувала, що США підтримують їх проведення.
Нагадаємо, нова допомога США включатиме поставки протитанкових установок Javelin в Україну. Київ вважає це критично важливим для захисту від бойовиків на Донбасі.