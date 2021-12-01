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    Порошенко обговорив з Туском загострення на кордоні та санкції проти РФ

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    Політики&nbsp;висловилися про сучасні виклики, перед якими постали Україна та Європейський Союз внаслідок російської гібридної агресії - Порошенко обговорив з Туском загострення на кордоні та санкції проти РФ
    Політики висловилися про сучасні виклики, перед якими постали Україна та Європейський Союз внаслідок російської гібридної агресії
    фото: eurosolidarity.org

    Лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко зустрівся з президентом Європейської народної партії Дональдом Туском

    П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко зустрівся з президентом Європейської народної партії та другом України Дональдом Туском. Про це повідомляє пресслужба «Євросолідарності».

    Президенти обговорили сучасні виклики, перед якими постали Україна та Європейський Союз внаслідок російської гібридної агресії, та засудили цілеспрямоване загострення Росією ситуації на кордонах через концентрацію військ і використання мігрантів для дестабілізації ситуації.

    «У цьому контексті співрозмовники погодились із необхідністю посилення тиску на режим Путіна, зокрема, через збільшення санкційного тиску проти Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

    фото: eurosolidarity.org
    фото: eurosolidarity.org

    Також було підтверджено спільну позицію щодо необхідності зупинення проєкту «Північний потік-2», який загрожує енергетичній безпеці не лише України, а й Польщі і загалом Європейського Союзу.

    «Співрозмовники засудили авторитаризм у будь-яких проявах у Східній Європі. Лідери обговорили перспективи зміцнення партійної співпраці у контексті наступного Конгресу Європейської народної партії навесні 2022 року», – резюмується у заяві.

    До слова, Дональд Туск назвав найбільшу помилку Меркель.

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    Теги: Петро Порошенко ЄС Росія Європейська солідарність агресія партії політика Україна Дональд Туск
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    Порошенко обговорив з Туском загострення на кордоні та санкції проти РФ