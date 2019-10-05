Президент Порошенко зупинив агресію, яка загрожувала повним знищенням і дезінтеграцією України, – Пристайко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

Зараз розробляються кроки щодо перегляду стратегії і тактики на переговорах в нормандському форматі – міністр

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко подякував п’ятому президентові України Петру Порошенку за зусилля в боротьбі з російською агресією і запобігання дезінтеграції України.

«Я дійсно ціную, що зробив президент Порошенко, що він зупинив цю агресію, яка загрожувала повним знищенням і дезінтеграцією України», – підкреслив міністр в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Він додав, що зараз розробляються кроки щодо перегляду стратегії і тактики на переговорах в нормандському форматі.

За його словами, ця стратегія і тактика повинна складатися з «плану А» і «плану Б», і можливо буде ще «план С».

«Перший «план А» про який ми зараз говоримо, це те, щоб відбулася перша зустріч за столом, як колись з президентом Порошенко, тепер з новим президентом... Щоб ми сіли і по можливості, я в багато чого не вірю, як професійний дипломат взагалі ні в що не вірю, але по можливості ми досягли тієї домовленості, яка під тиском наших західних партнерів виконувалася б Росією», – розповів Пристайко.

Він додав, що напрацьовуються і інші плани як діяти в разі досягнення домовленостей, як припинити перетин лінії зіткнення диверсантами і терористами, які потрапляють в мирні міста.

«Всі ці плани від однієї крайності в іншу розроблено та запропоновано президенту. І це його завдання, тієї людини, яку ви вибрали Президентом, прийняти ці важкі, складні, неприємні рішення», – сказав міністр.

При цьому Пристайко додав: «Які потім, напевно доведеться так само, як президенту Порошенко, сьогодні треба пояснювати нам всім. Крім мене, тому що я дійсно сам був в тій команді і ми допомагали зробити ці домовленості, які ви справедливо називаєте нехорошими, справедливо називаєте провальними... Якщо хто-небудь думає, що може зробити краще – нехай спробує».