США вимагали від Зеленського включити американців у правління «Нафтогазу» - ЗМІ



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Володимир Зеленський та глава міненерго США Рік Перрі цьогоріч двічі зустрічалися у Києві

Міністр енергетики США начебто навіть називав Зеленському конкретні кандидатури

Міністр енергетики США Рік Перрі закликав президента України Володимира Зеленського включити громадян США в керівництво НАК «Нафтогаз України».

Про це пише американське видання Politico.

За інформацією ЗМІ, міністр рекомендував зробити це для боротьби з корупцією в компанії і навіть називав конкретні імена. При цьому серед тих, хто перебував на розгляді для цієї ролі, були два керівника в енергетичній галузі з рідного для Перрі штату Техас.

Коли саме Перрі висловлював Зеленському свої побажання, Politico не уточнює. Але газета зауважує, що Перрі був присутній на інавгурації Зеленського в Києві замість віцепрезидента США Майка Пенса і відвідував Київ у липні поточного року.

Нагадаємо, в розсекреченій скарзі йдеться, що Трамп наказав Пенсу не їхати на інавгурацію Зеленського.

Раніше розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня.