Президент України зустрівся переможцями конкурсу «Учитель року – 2019»



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Президент на зустрічі з освітянами

Глава держави наголосив, що «ми дуже поважаємо професію вчителя як одну з найголовніших»

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою провів зустріч з учителями – переможцями конкурсів «Учитель року – 2019» та Global Teacher Prize Ukraine 2019 з нагоди Дня працівників освіти України.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Дуже поважаємо вашу професію. Я думаю, що це одна з найголовніших професій», – наголосив Зеленський під час зустрічі в Офісі президента України.

Він зазначив, що обидві його бабусі були вчительками, а батько викладає у виші.

«Ми завжди пишалися цією професією. Хочемо вас привітати зі святом», – сказав президент, звертаючись до освітян.

Перша леді Олена Зеленська відзначила, що шкільна освіта в Україні має постійно вдосконалюватися, щоб відповідати викликам часу.

«Ми – батьки, тому дуже зацікавлені в тому, щоб відбувалися позитивні зміни у шкільній освіті. У нас діти вчаться у гарній школі, і дуже хотілося б, аби всі вчителі почувалися такими ж щасливими, як у цій школі», – сказала Олена Зеленська.

За словами дружини президента, важливо, щоб кожна дитина знайшла свого вчителя на все життя – ту людину, яка може навчити її життєвих принципів.

«Якщо у тебе є Вчитель з великої літери, то він усе життя з тобою. Ти завжди його згадуєш. Якщо така людина дає моральну підтримку, ти все життя йтимеш своєю дорогою», – сказала Олена Зеленська.

Організатор премії Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин передала президенту вітання від учителя, який викладав у нього фізику.

Під час зустрічі вчителі також торкнулися проблем роботи сільських шкіл, зокрема необхідності забезпечення рівних можливостей та умов навчання дітей з міст і учнів, що проживають у селі.

Міністр освіти і науки України Ганна Новосад зазначила, що у державному бюджеті на наступний рік планується збільшити фінансування опорних шкіл та шкіл у сільській місцевості.

Президент також наголосив на важливості підключення шкіл, зокрема в селах, до мережі інтернет. Зеленський запропонував розробити відповідну програму з метою залучення бюджетних коштів.

Як відомо, 5 жовтня в світі, з ініціативи ООН, відзначається Всесвітній день вчителя.

До слова, найкращим вчителем України стала Наталя Кідалова. Вона перемогла серед трьох тисяч вчителів з усієї України, які брали участь у конкурсі Global Teacher Prize Ukraine.