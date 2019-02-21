Порошенко і Гутерріш домовилися про візит заступника генсека ООН в Україну



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Петро Порошенко та генсек ООН Антоніу Гутерріш

В Адміністрації президента України поки не називають дату можливого візиту заступника генсека ООН з політичних питань

Президент Петро Порошенко і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш домовилися про візит в Україну заступника генсека з політичних питань.

Мета візиту - продовжити зусилля зі звільнення українських заручників і почати діалог з підготовки миротворчої місії ООН на Донбасі, заявив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв у коментарі журналістам у місті Саут-Баунд-Брук, Нью-Джерсі, США.

«Була пропозиція використати так звані «Добрі послуги» з боку генсекретаря. Ця пропозиція була з інтересом вислухана», - відповів Єлісєєв на питання «Укрінформу» щодо результатів зустрічі президента України з генсеком ООН.

Він пояснив, що під час зустрічі президент передав листи звернення від родичів і всіх українців з вимогою негайно безумовно звільнити українських моряків і вчергове звернувся до генсека ООН з проханням використати повноваження, надані статутом ООН, для виконання цієї гуманітарної місії.

«Друге, це, звісно, направлення так званої технічної оціночної місії секретаріату ООН на Донбас для того щоб підготувати пропозиції щодо параметрів можливої миротворчої операції. Президент чітко заявив : у повноваженнях генерального секретаря є така можливість, для цього не потрібна згода будь-якої країни члена ООН або постійного члена Ради безпеки».

Єлісєєв додав, що сподівається на зрушення цього питання.

«Зокрема домовлено про візит в Україну найближчим часом заступника генсекретаря з політичних питань для того, щоб уже почати цей діалог», - пояснив він.

Водночас заступник голови Адміністрації президента поки не назвав дату можливого візиту.

Як відомо, президент України Петро Порошенко 20 лютого в ході робочого візиту до США взяв участь у роботі Генеральної асамблеї ООН, де вперше в історії цієї організації відбувалися пленарні дебати з нового пункту порядку денного: «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

Зокрема президент попросив генсека ООН про оціночну місію для миротворців.

Крім того, Порошенко в ООН розповів, як їздив у Крим за місяць до анексії.

Також Порошенко закликав ООН не називати російську агресію проти України «конфліктом».

Порошенко заявив, що РФ готується до військового удару по Україні, і повномасштабна війна не є вже нереальною перспективою.

Зазначимо, що 33 країни закликали усі держави ООН покарати Росію санкціямиза окупацію Криму.