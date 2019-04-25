У ЦВК відреагували на звинувачення Зеленського



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Ввідповідно до закону про вибори президента, в ЦВК є 10 днів від дня повторного голосування для того, щоб підбити підсумки згаданого повторного голосування

Заступник голови ЦВК Євген Радченко спростував безпідставні звинувачення кандидата в президенти Володимира Зеленського щодо затягування оголошення результатів виборів.

Про це він заявив в ефірі «Прямого».

За словами Радченка, заяви Зеленського безпідставні, а центрвиборчком працює навпаки з випередженням графіку.

«Дивне дуже запитання. Але спробую прокоментувати. Почнемо здалеку. Стаття 3 про ЦВК проголошує, що ЦВК є незалежним колегіальним державним органом, який здійснює свої повноваження самостійно і незалежно від інших органів державної влади. І мені здається, що ЦВК протягом всього виборчого процесу продемонстрували ключову річ – незалежність. Якщо в когось є сумніви, то, звичайно, будь ласка, сумніватися можна, але хотілося б знати про якісь докази про якісь підозри тощо», - заявив Радченко.

Він зазначив, що відповідно до закону про вибори президента, в ЦВК є 10 днів від дня повторного голосування для того, щоб підбити підсумки згаданого повторного голосування.

«Сьогодні, нагадайте мені, будь ласка, яке число. 25-те. Станом на 25 число ЦВК прийняла майже всі протоколи окружних комісій для опрацювання. Наголошую. І нам залишилось всього-на-всього три комісії, які заплановані на завтра. Окружні. Крім того, близько 40 дільничних виборчих комісій закордонного виборчого округу», - пояснив заступник голови ЦВК.

Радченко нагадав, що ЦВК щодо закордонного виборчого округу виконує функції окружної виборчої комісії.

«А значить, що в закордонному виборчому окрузі ми встановлюємо результати. Тобто заслуховуємо протоколи дільничних виборчих комісій, опрацьовуємо їх, підбиваємо підсумки тощо. Тобто це теж процедура, яку ми обійти ніяким чином не можемо. Так от, я нагадаю, що, наприклад, за вчорашній день було прийнято протоколи на опрацювання 104 чи 107 виборчих комісій. Це багато. Це безпрецедентно багато і це безпрецедентно швидко. Більше того, ЦВК, як ви пам’ятаєте, за підсумками першого туру голосування відправила окружній виборчій комісії понад 40 протоколів на уточнення. Станом на сьогодні такий протокол поки що лише один. Я не виключаю, що їх буде трошки більше. Але відсоток уточнених протоколів буде однозначно меншим. Це вже можна сказати. Тобто все вказує на те, що ЦВК навпаки працює швидко і, головне, точно», - заявив він.

Як повідомляється, переможець президентських перегонів Володимир Зеленський стверджує, що ЦВК затягує оголошення результатів, щоб він не міг розпустити Раду.