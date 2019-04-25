«Хтось від мене булаву ховає». Зеленський пояснив, чому ЦВК затягує з оголошенням результатів



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Володимир Зеленський записав нове відеозвернення

Переможець президентських перегонів стверджує, що ЦВК затягує оголошення результатів, щоб він не міг розпустити Раду

Новообраний президент Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому звинуватив Центральну виборчу комісію в затягуванні оголошення офіційних результатів виборів.

«Перемога є, повноважень немає. Хтось від мене булаву ховає. Що відбувається? Я пояснюю: ЦВК затягує офіційне оголошення результатів. Чому? Щоб Верховна Рада могла затягувати дату призначення інавгурації, щоб інавгурація була після 27 травня. Чому? Щоб у президента Зеленського не було навіть можливості думати про розпуск Верховної Ради», — сказав він.

На думку Зеленського, це несправедливо.

«Президент, у якого довіра понад 73%, повинен принаймні мати право думати про це», — сказав він.

Наостанок він привітав українців із Великоднем та пообіцяв, що «все буде добре».

Як повідомляє ЦВК, станом на 17:00, комісія досі приймає протоколи окружних виборчих комісій про підсумки повторного голосування з мокрими печаткам.

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Наразі Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки повторного голосування окружних виборчих комісій 197 територіальних виборчих округів. В засіданні Центральної виборчої комісії оголошено перерву.



