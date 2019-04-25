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    «Хтось від мене булаву ховає». Зеленський пояснив, чому ЦВК затягує з оголошенням результатів

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    Володимир Зеленський&nbsp;записав нове відеозвернення - «Хтось від мене булаву ховає». Зеленський пояснив, чому ЦВК затягує з оголошенням результатів
    Володимир Зеленський записав нове відеозвернення

    Переможець президентських перегонів стверджує, що ЦВК затягує оголошення результатів, щоб він не міг розпустити Раду

    Новообраний президент Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому звинуватив Центральну виборчу комісію в затягуванні оголошення офіційних результатів виборів.

    «Перемога є, повноважень немає. Хтось від мене булаву ховає. Що відбувається? Я пояснюю: ЦВК затягує офіційне оголошення результатів. Чому? Щоб Верховна Рада могла затягувати дату призначення інавгурації, щоб інавгурація була після 27 травня. Чому? Щоб у президента Зеленського не було навіть можливості думати про розпуск Верховної Ради», — сказав він.

    На думку Зеленського, це несправедливо.

    «Президент, у якого довіра понад 73%, повинен принаймні мати право думати про це», — сказав він.

    Наостанок він привітав українців із Великоднем та пообіцяв, що «все буде добре».

    Як повідомляє ЦВК, станом на 17:00комісія досі приймає протоколи окружних виборчих комісій про підсумки повторного голосування з мокрими печаткам.

    Вибори Президента України 2019. Другий тур
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 2.31% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      73.22%
    • Порошенко Петро Олексійович
      24.45%

    Наразі Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки повторного голосування окружних виборчих комісій 197 територіальних виборчих округів. В засіданні Центральної виборчої комісії оголошено перерву.


    ЦВК Верховна Рада Володимир Зеленський інавгурація
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