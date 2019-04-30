Епіфаній проводить зустріч із Зеленським (фото)



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Зустріч проходить у Михайлівському Золотоверхому монастирі

Предстоятель Православної церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній проводить зустріч із Володимиром Зеленським, який отримав перемогу на виборах Президента України. Про це повідомляється на сторінці ПЦУ у Facebook.

«Обраний Президент України Володимир Зеленський та Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній зустрічаються у Михайлівському Золотоверхому монастирі м. Києва», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 30 квітня, Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів після підрахунку всіх протоколів з мокрими печатками.

Переможцем визнаний Володимир Зеленський, за нього проголосували 13 541 528 виборців (73,22%). За Петра Порошенка - 4 522 450 (24,45%).

У прес-службі Зеленського заявили, що вже чекають на інавгурацію.

Слід зазначити, що офіційним оголошенням результатів виборів президента є опублікування результатів виборів у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».

Після цього починається відлік 30-денного терміну, коли новообраний президент має вступити на пост. Спікер Андрій Парубій має визначити дату урочистого засідання Верховної Ради. На цьому засіданні Зеленський складе присягу народові в присутності голови Конституційного суду. Потім представник ЦВК вручить Зеленському посвідчення президента України.

25 квітня Володимир Зеленський стверджував, що ЦВК затягує оголошення результатів, щоб він не міг розпустити Раду. У ЦВК у відповідь заявили, що заяви Зеленського безпідставні, а центрвиборчком працює навпаки з випередженням графіку.