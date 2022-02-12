МЗС Росії прокоментувало інформацію про можливий напад на Україну

Відомство перекладає провину за нагнітання на західні ЗМІ

Міністерство закордонних справ Росії прокоментувало численні заяви ЗМІ про підготовку збройного вторгнення російських військ на територію України. Про це повідомляє пресслужба МЗС Росії.

У заяві відомства йдеться про те, що Захід, використовуючи авторитетні ЗМІ, «нагнітає ситуацію і сіє в маси відверту дезінформацію».

«Можна говорити про змову влади західних країн і ЗМІ з метою нагнітання штучного напруження навколо України шляхом масованого і скоординованого вкидання неправдивої інформації у геополітичних інтересах, зокрема, щоб відвернути увагу від власних агресивних дій», – йдеться у заяві відомства.

На думку зовнішньополітичного відомства, у міжнародного співтовариства формується «помилковий образ Москви, як ініціатора військових агресій».

«ЗМІ всупереч стандартам чесної журналістики поширювали відверту дезінформацію, займалися маніпуляціями з тим, щоб впровадити в громадську думку тезу про агресивні наміри Москви. При цьому ігнорувалися докладні та аргументовані роз'яснення російських офіційних осіб, зокрема багаторазові запевнення у прихильності Росії мирному дипломатичному врегулюванню кризи», – заявили у відомстві.

Західних журналістів, які друкують тривожні матеріали, російські дипломати звинуватили в порушенні етичних і професійних стандартів, а також у «виконанні політичного замовлення», спрямованого на демонізацію Росії.

Раніше президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Таку дату він назвав у ході переговорів із лідерами західних країн, Євросоюзу та НАТО.

Нагадаємо, минулої ночі одразу низка західних ЗМІ видала статті про можливе вторгнення Росії в Україну. Bloomberg називає дату 15 лютого. Німецький Der Spiegel з посиланням на ЦРУ стверджує, що вторгнення може початися вже «найближчої середи», - 16 лютого. Politico називає ту саму дату, також посилаючись на американську розвідку.

На карті прогноз американського каналу NBC News про те, як відбуватиметься напад. За їхніми даними, Київ можуть захопити упродовж двох діб.

У Білому домі відразу спростували подібні заяви американських ЗМІ. Кажуть, що ця інформація не відображає дані адміністрації США. Окрім цього, Путін та Байден сьогодні проведуть телефонну розмову та обговорять ситуацію навколо України.

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