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    Військовий експерт пояснив, яку роль готує Путін Лукашенку

    Путін може руками Лукашенка зробити якусь капость Україні - Військовий експерт пояснив, яку роль готує Путін Лукашенку
    Путін може руками Лукашенка зробити якусь капость Україні
    фото: Reuters

    «Росія може завдати авіаційний чи ракетний удар по Україні руками Білорусі»

    Путін навмисно демонізує Лукашенка, аби в якомусь випадку його використати як «проксі» та його руками зробити якусь капость Україні. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський. Ще один можливий варіант – просто здати бацьку Заходу і провести в Білорусі демократичні вибори. І новий президент наступного дня сидітиме в кабінеті Путіна і просити нові подачки. Але для Заходу це буде символічним сигналом.

    «Звісно, небезпека з боку Білорусі існує. Я не вірю в перехід білоруськими військами кордону, але чому б російським військам, переодягнутим в білоруську форму, цього не зробити? І чому б російським військам, які там під прикриттям залишаться, не завдати авіаційний чи ракетний удар по нашій критичній інфраструктурі руками Білорусі?», – сказав експерт.

    У той же час Микола Сунгуровський вважає, що останні погрози Путіна використати ядерну зброю, якщо Захід та Україна підуть на окупований Крим, – це страшилки, розраховані на обивателів та вразливих європейських політиків.

    «Більшу загрозу несе якраз дестабілізаційний період в Україні, викликаний якимись кібератаками чи діями диверсійних груп, коли можуть виникнути аварійні ситуації навіть на атомних енергоблоках», – пояснив свою думку експерт.

    Раніше повідомлялося, що Білорусь перетворюється на російський плацдарм для можливого військового вторгнення в Україну.

    Також білоруська опозиціонерка, кандидатка у президенти Білорусі на виборах 2020 року Світлана Тихановська вважає, що білоруські армійці проти того, щоб брати участь у військовому вторгнення РФ на територію України.

    Крім того, Лукашенко пригрозив відключити Україні електрику та зупинити постачання палива.

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    Теги: Білорусь Крим Росія Київ вибори Путін УДАР військові Україна президент небезпека час Світлана Тихановська
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    Військовий експерт пояснив, яку роль готує Путін Лукашенку