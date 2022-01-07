Міноборони пояснило, кого прийматимуть у батальони тероборони

Територіальні центри комплектування вже звернулися до громадян із пропозицією стати частиною територіальної оборони рідного краю

Основу добровольчих формувань територіальних громад становитимуть громадяни України, які пройшли військову службу у Збройних силах, службу в інших військових формуваннях та правоохоронних органах. Про це йдеться у роз’ясненні, оприлюдненому на Aрміяinform.

При цьому зазначається, що до добровольчих загонів братимуть не тільки тих, хто служив у війську, що передбачено статтею 9 закону «Про основи національного спротиву».

Громадян України, які не проходили службу у ЗСУ, військових формуваннях та правоохоронних органах, серед інших прийматимуть до добровольчих формувань територіальних громад. Вони зараховуються до складу після складення присяги добровольця територіальної оборони.

Крім цього, для зарахування необхідно пройти медичний, професійний та психологічний відбір і підписати контракт добровольця територіальної оборони.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вже звернулися до громадян з пропозицією стати частиною територіальної оборони рідного краю.

«Перевага такої служби в тому, що військові служитимуть поруч із домівкою та, власне кажучи, захищатимуть свою малу Батьківщину. В особливий період укомплектування частин здійснюватиметься військовослужбовцями за контрактом, за призовом особами офіцерського складу та територіальним резервом. Вони обійматимуть офіцерські, старшинські, сержантські та солдатські посади. Усі військовослужбовці гарантовано отримуватимуть грошове забезпечення відповідно до штатного розпису. Їм надаватиметься безоплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров’я. Також за всіма військовослужбовцями зберігатиметься місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб-підприємців, у яких вони працювали на час призову», – сказано у роз’ясненні.

Крім того, на час дії особливого періоду в разі призову на військову службу виплата пенсії для армійців, які її отримували, не припиняється, а після звільнення зі служби – підлягає обов’язковому перерахунку.

Водночас до складу добровольчих формувань територіальних громад не може бути зарахована особа, яка була раніше засуджена до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, крім реабілітованої, або має дві і більше судимостей за вчинення умисних злочинів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 1 січня призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України Юрія Галушкіна – досвідченого бойового генерала.

З 1 січня 2022 року введено в дію Закон України «Про основи національного спротиву», відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

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