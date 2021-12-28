Міноборони побачило піар столичної влади у створенні штабу територіальної оборони

Резніков заявив, що створення Сил територіальної оборони – це виключна компетенція військових

Міністерстві оборони заявляє, що Київ не може створювати штаб територіальної оборони, оскільки керівники громад не очолюють формування Сил територіальної оборони. Про це йдеться в заяві міністра оборони Олексія Резнікова.

«Звертаюся до всіх керівників органів місцевого самоврядування та інших обраних осіб. Я закликаю вас утриматись від дій і висловлювань, які політизують справу організації територіальної оборони. Мова йде про найважливіше – захист нашої країни. Тут не місце піару та пересмикуванням. Ми усі спільно маємо працювати заради інтересів України, кожен – у межах своїх повноважень. Зміцнювати обороноздатність, а не шкодити їй, розбалансовуючи процес. Є чітка вертикаль Сил територіальної оборони. Її формують військові. Очільники громад не очолюють формування Сил територіальної оборони і мають діяти у межах своїх компетенцій», – сказав Резніков.

Законом «Про основи національного спротиву» визначено, що організація та виконання завдань територіальної оборони належить Силам територіальної оборони як складовій Збройних сил України, а безпосереднє керівництво територіальною обороною здійснюється головнокомандувачем Збройних сил України через командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.

Етапи і порядок створення та розвитку Сил територіальної оборони ЗСУ визначаються головнокомандувачем Збройних Сил України. Командування Сил територіальної оборони ЗСУ організовує створення і забезпечення функціонування системи управління територіальною обороною та здійснює контроль за її станом. Будь-які структури, створені посадовими особами органів місцевого самоврядування, не входять до складу Сил територіальної оборони ЗСУ. Місцеві державні адміністрації беруть участь, а не створюють самостійно штаби територіальної оборони, зазначили в Міноборони.

«Ми виходимо на практичну стадію реалізації положень цього фундаментального закону. І важливо, щоб кожен розумів, де його компетенція починається і де завершується. В питаннях оборони не може бути ніякої двозначності. Тож, перше і єдине, що всі мають запам‘ятати — створення Сил територіальної оборони як окремого потужного компоненту всеохоплючої оборони у складі Збройних сил України – це виключна компетенція військових, їх функція. На рівні з десантно-штурмовими військами, авіацією чи флотом тощо. Армія формує структуру Сил ТрО, готує відповідні плани, ставить завдання, призначає командирів, надає зброю. А міські та сільські голови, загалом місцеве самоврядування робить свій внесок у забезпечення належної матеріальної бази. Мають бути приміщення, електрика, вода, тепло, чисті вулиці, вирішені інші супутні питання. І ми вдячні за підтримку, яка вже надається», – сказав Резніков.

Наразі на фінальній стадії затвердження перебуває комплекс нормативно-правових актів щодо реалізації положень закону.

«Минулого тижня профільний Урядовий комітет погодив проекти 14 актів Кабінету міністрів України. Після схвалення цих рішень Урядом, яке ми очікуємо найближчим часом, буде створено необхідну базу для практичного втілення закону про основи національного спротиву вже з 1 січня 2022 року. Не буде жодних пауз, пришвидшиться системна робота, де кожен повинен займатися своєю справою», – підкреслив Резніков.

Найближчим часом після затвердження підзаконних актів Міноборони організує навчання місцевих керівників для недопущення помилок та самовільних дій (які вже зустрічаються на місцях) та буде суворо вимагати дотримання законодавства.

Як відомо, столиця створює штаб територіальної оборони. Систему тероборони Києва мають розгорнути найближчим часом. Також в січні планують провести командно-штабні навчання територіальної оборони столиці.

Столична влада готується до можливого вторгнення Росії в Україну. Зокрема, в Києві проводиться відновлення захисних споруд цивільного захисту. У столиці налічується майже 5 тисяч укриттів. У разі атаки буде попереджувальна сирена.

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