Шмигаль закликав українців зберігати самовладання

Прем'єр-міністр закликав не піддаватися на провокації ворога та дезінформацію

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив зі зверненням до українців на тлі загрози нового вторгнення Росії. Він закликав громадян зберігати спокій, оскільки українська армія готова дати відсіч агресору. Звернення він оприлюднив на власній Facebook-сторінці.

Що сказав глава уряду громадянам України:

Росія небезпечний сусід, який намагається нас знищити.

Наша армія готова, вона забезпечена всім необхідним та готова дати відсіч у будь-який момент.

Війна має багато вимірів – від газової кризи до нагнітання паніки.

Паніка найкращий подарунок для ворога.

Україна сильна, як на дипломатичному рівні, так і на економічному.

Міжнародні партнери підтримують Україну не на словах, а на ділі.

Росія хоче розхитати Україну зсередини, тому потрібно не піддаватися на провокації ворога та дезінформацію.

Нагадаємо, минулої ночі одразу низка західних ЗМІ видала статті про можливе вторгнення Росії в Україну. Bloomberg називає дату 15 лютого. Німецький Der Spiegel з посиланням на ЦРУ стверджує, що вторгнення може початися вже «найближчої середи», - 16 лютого. Politico називає ту саму дату, також посилаючись на американську розвідку.

На карті прогноз американського каналу NBC News про те, як відбуватиметься напад. За їхніми даними, Київ можуть захопити упродовж двох діб.

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