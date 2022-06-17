Порошенко пожартував, куди Захід зливає Україну (відео)

Порошенко пожартував, що Захід зливає Україну у Євросоюз

Лідер «Європейської Солідарності» подякував Єврокомісії за позитивну рекомендацію щодо України

Петро Порошенко жартом прокоментував рекомендацію Єврокомісії про надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу. Про це п’ятий президент України заявив у Telegram.

«Десь сьогодні почув, хотів би повністю підтвердити – Захід нас зливає, – заявив Порошенко, додавши: - Зливає в Євросоюз!».

Всерйоз же лідер головної української опозиційної партії подякував президентці Урсулі фон дер Ляєн та усьому складу Єврокомісії за «стратегічне і далекоглядне історично важливе рішення, яке обов’язково зміцнить і Україну, і увесь європейський континент».

Порошенко нагадав, що українці самопожертвою та кров’ю виборюють своє право на європейське майбутнє.

П’ятий президент також наголосив, що таке рішення є потужним сигналом країні-агресору, яка має зрозуміти, що рух України на Захід не вдасться зупинити.

Петро Порошенко закликав лідерів країн-членів Євросоюзу схвалити рішення про надання Україні статусу кандидата.

Нагадаємо, сьогодні Європейська комісія підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Проте Єврокомісія оголосила план дій, який повинна виконати Україна для початку перемовин щодо вступу України у Європейський Союз.

8 червня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».