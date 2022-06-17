Статус країни-кандидата, потужні санкції проти РФ. Рада зареєструвала звернення до ЄС

Через чотири дні після початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна офіційно подала до Брюсселя заявку про вступ до Європейського Союзу

Українські парламентарі виступають за запровадження сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії та Білорусі

Народні депутати мають намір проголосувати за звернення до держав-членів Європейського Союзу та інституцій Європейського Союзу щодо підтримки надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт документу, який 17 червня опубліковано на сайті Ради.

У тексті проєкту звернення йдеться про підтримку прагнення України щодо визнання її європейської перспективи шляхом надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС під час Європейської Ради 23-24 червня 2022 року.

Крім цього, українські політики планують закликати національні парламенти, уряди держав-членів та інституцій ЄС продовжити надавати максимально можливу економічну та фінансову підтримку Україні, а також наростити військову допомогу у боротьбі проти Росії.

Окремо нардепи пропонують європейцям посилити жорсткий санкційний тиск на Росію та Білорусь. Зокрема, подальше запровадження пакетів санкцій повинно включати відключення Росії від світової фінансової системи, повне ембарго на найважливіші товари російського експорту, включаючи нафту, газ, вугілля, припинення всіх російських інвестицій у галузі енергетики в ЄС, у тому числі в атомну енергетику, заборону російського судноплавства, логістики та доступу до портів на території держав-членів ЄС. Також варто запровадити персональні санкції на російських високопосадовців та членів їхніх сімей та арешт і подальшу конфіскацію їхніх активів в державах ЄС.

Як відомо, 28 лютого, через чотири дні після початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна офіційно подала до Брюсселя заявку про вступ до Європейського Союзу. 1 березня Європейський парламент ухвалив резолюцію про підтримку надання Україні статусу кандидата.

8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно передала Україні опитувальник Європейської Комісії для формування висновку про надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Українська сторона надзвичайно швидко та на високому якісному рівні впоралася з його заповненням і 18 квітня направила Єврокомісії заповнену першу частину опитувальника, а 9 травня президент України передав другу частину.

Крім цього, з публікації нідерландського видання NOS стало відомо, що 17 червня Європейська комісія порадить надати статус кандидата на вступ до Євросоюзу для України та Молдови. Але Грузії можуть відмовити.

Нагадаємо, що в Україні триває 114-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Раніше повідомлялося, що через санкції Росія змушена використовувати чіпи з посудомийних машин та холодильників у деякій своїй військовій техніці. Це пов'язано з санкціями – з лютого поставки електроніки лише зі США впали майже на 70%.