  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС
рус
    Політика

    Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

    Європарламент рекомендує &laquo;без зволікань надати зброю у відповідності до потреб, висловлених українською владою&raquo; - Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС
    Європарламент рекомендує «без зволікань надати зброю у відповідності до потреб, висловлених українською владою»
    фото з відкритих джерел

    «За» проголосували 438 депутатів

    Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

    Про це повідомляє Deutsche Welle.

    Резолюцію схвалили на пленарному засіданні 8 червня. «За» проголосували 438 депутатів, 65 висловились проти і 94 – утрималися.

    Крім того, Європарламент рекомендував «без зволікань надати зброю у відповідності до потреб, висловлених українською владою, зокрема використовуючи Європейський інструмент підтримки миру та координаційний центр, а також за двосторонніми угодами між державами ЄС і Україною». За цим інструментом Євросоюз вже виділив на зброю для України 2 млрд євро.

    Окрім того, у тексті резолюції наголошують на суверенному праві України самій обирати свої альянси без зовнішнього втручання, закликають розслідувати воєнні злочини, скоєні російською армією в Україні, а також закликають ЄС запровадити вторинні санкції щодо організацій і третіх країн, які допомагають Росії обходити санкції.

    Нагадаємо, раніше прем’єр Італії повідомив, які країни проти надання Україні статусу кандидата до ЄС.

    Як відомо, Євросоюз обіцяє в червні розглянути заявку України на членство в ЄС.

    Читайте також:


    Теги: ЄС росія окупанти Європарламент війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС