Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

«За» проголосували 438 депутатів

Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Резолюцію схвалили на пленарному засіданні 8 червня. «За» проголосували 438 депутатів, 65 висловились проти і 94 – утрималися.

Крім того, Європарламент рекомендував «без зволікань надати зброю у відповідності до потреб, висловлених українською владою, зокрема використовуючи Європейський інструмент підтримки миру та координаційний центр, а також за двосторонніми угодами між державами ЄС і Україною». За цим інструментом Євросоюз вже виділив на зброю для України 2 млрд євро.

Окрім того, у тексті резолюції наголошують на суверенному праві України самій обирати свої альянси без зовнішнього втручання, закликають розслідувати воєнні злочини, скоєні російською армією в Україні, а також закликають ЄС запровадити вторинні санкції щодо організацій і третіх країн, які допомагають Росії обходити санкції.

Нагадаємо, раніше прем’єр Італії повідомив, які країни проти надання Україні статусу кандидата до ЄС.

Як відомо, Євросоюз обіцяє в червні розглянути заявку України на членство в ЄС.

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