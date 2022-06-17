Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Комісія також підтримала надання Молдові статусу країни-кандидата

Європейська комісія підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Про це повідомив коерспондент «Радіо Свобода» Рікард Юзвяк в Twitter.

Комісія також підтримала надання Молдові статусу країни-кандидата в ЄС.

«Статус кандидата надано Україні та Молдові. Грузія має виконати умови, щоб отримати статус», – йдеться в повідомленні.

LIVE: EU membership applications by Ukraine, Moldova and Georgia.



Press conference by President @vonderleyen and Commissioner @OliverVarhelyi.https://t.co/HZE2Qk4stT — European Commission (@EU_Commission) June 17, 2022

college of commissioner meeting now over. confirmed decision from yday evening. Candidate status for #Ukraine and #Moldova. #Georgia needs to fulfill conditions to get the status. https://t.co/IfBfIgRbuo — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 17, 2022

Нагадаємо, 8 червня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

Раніше прем’єр Італії повідомив, які країни проти надання Україні статусу кандидата до ЄС.