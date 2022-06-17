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    Політика

    Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

    Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС
    фото з відкритих джерел

    Комісія також підтримала надання Молдові статусу країни-кандидата

    Європейська комісія підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Про це повідомив коерспондент «Радіо Свобода» Рікард Юзвяк в Twitter.

    Комісія також підтримала надання Молдові статусу країни-кандидата в ЄС.

    «Статус кандидата надано Україні та Молдові. Грузія має виконати умови, щоб отримати статус», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 8 червня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

    Раніше прем’єр Італії повідомив, які країни проти надання Україні статусу кандидата до ЄС.

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    Теги: ЄС росія окупанти Єврокомісія війна Україна окупація #stoprussia
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    Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС