Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Європейська комісія підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Про це повідомив коерспондент «Радіо Свобода» Рікард Юзвяк в Twitter.

Комісія також підтримала надання Молдові статусу країни-кандидата в ЄС.

«Статус кандидата надано Україні та Молдові. Грузія має виконати умови, щоб отримати статус», – йдеться в повідомленні.

LIVE: EU membership applications by Ukraine, Moldova and Georgia. Press conference by President @vonderleyen and Commissioner @OliverVarhelyi . https://t.co/HZE2Qk4stT

college of commissioner meeting now over. confirmed decision from yday evening. Candidate status for #Ukraine and #Moldova. #Georgia needs to fulfill conditions to get the status. https://t.co/IfBfIgRbuo