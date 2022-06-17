Єврокомісія оголосила план дій, який повинна виконати Україна для вступу в ЄС

Києву все ще потрібно зробити важливу роботу у боротьбі з корупцією

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна вже запровадила близько 70% європейських норм, стандартів та правил. Проте Києву все ще потрібно зробити важливу роботу, зокрема у сфері верховенства права, у сфері контролю над олігархами, боротьбі з корупцією та дотриманні основоположних правил.

Окрім цього Єврокомісія оголосила план дій, який повинна виконати Україна для початку перемовин щодо вступу України у Європейський Союз.

Необхідні кроки:

ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП;

забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);

Ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;

має запрацювати «антиолігархічний» закон;

необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;

необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розробити механізми її впровадження.

Нагадаємо, сьогодні Європейська комісія підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

8 червня Європейський парламент підтримав резолюціюіз закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».