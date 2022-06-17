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    Політика

    Єврокомісія оголосила план дій, який повинна виконати Україна для вступу в ЄС

    Єврокомісія оголосила план дій, який повинна виконати Україна для вступу в ЄС
    фото: AP

    Києву все ще потрібно зробити важливу роботу у боротьбі з корупцією

    Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна вже запровадила близько 70% європейських норм, стандартів та правил. Проте Києву все ще потрібно зробити важливу роботу, зокрема у сфері верховенства права, у сфері контролю над олігархами, боротьбі з корупцією та дотриманні основоположних правил.

    Окрім цього Єврокомісія оголосила план дій, який повинна виконати Україна для початку перемовин щодо вступу України у Європейський Союз.

    Необхідні кроки:

    • ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;
    • завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
    • подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП;
    • забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);
    • Ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;
    • має запрацювати «антиолігархічний» закон;
    • необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;
    • необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розробити механізми її впровадження.

    Нагадаємо, сьогодні Європейська комісія підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

    8 червня Європейський парламент підтримав резолюціюіз закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

    Теги: ЄС росія окупанти Єврокомісія війна Україна окупація Урсула фон дер Ляєн #stoprussia
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    Єврокомісія оголосила план дій, який повинна виконати Україна для вступу в ЄС