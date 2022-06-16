Лідери європейських країн «везуть» Україні кандидатство в ЄС, – МВС

Андрусів: Вони проситимуть повернутися до переговорного процесу з Путіним

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон везуть Україні звістку про статус кандидата до Євросоюзу. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

Також, за його словами, вони проситимуть повернутися до переговорного процесу з главою країни-агресора Володимиром Путіним.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

Додамо, що раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти повної націоналізації Gazprom Germania, щоб не злити президента РФ Володимира Путіна.

Також президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президентові України Володимиру Зеленському та іншим її представникам доведеться вести переговори з Росією про мир. Це він сказав у промові перед французькими військовими в Румунії.

Макрон також закликав «не принижувати» Росіючерез війну проти України, щоб після припинення бойових дій була можливість «знайти вихід, використовуючи дипломатичні засоби».

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