Порошенко у Києві проведе переговори з Туском



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Дональд Туск та Петро Порошенко

На Банковій стверджують, що візит президента Європейської Ради демонструє, що «Україна знаходиться в топі політики ЄС»

Президент України Петро Порошенко проведе переговори з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, який сьогодні розпочинає свій візит до України.

Про це повідомив заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв, інформує офіційний сайт голови держави.

Єлісєєв зазначив, що візит президента Європейської Ради демонструє, що «Україна знаходиться в топі політики ЄС, а ситуація в Україні її безпека і територіальна цілісність є предметом великого занепокоєння наших європейських партнерів».

Заступник глави Адміністрації президента України повідомив, що Петро Порошенко та Дональд Туск проведуть перемовини щодо подальших кроків з імплементації конституційних змін, які нещодавно були ухвалені Верховною Радою України в частині інтеграції до ЄС та НАТО.

Також під час зустрічі обговорять питання імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом та подальші кроки на шляху інтеграції України до Європейського Союзу, зокрема продовження інтеграції України до цифрового ринку, зниження цін на роумінг для українських громадян, які подорожують країнами ЄС, співпрацю з Європейським оборонним агентством.

Нагадаємо, Дональд Туск, Петро Порошенко і Володимир Гройсман 19 лютого прийдуть на засідання Верховної Ради.