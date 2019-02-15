Туск, Порошенко і Гройсман 19 лютого прийдуть на засідання Ради



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На засідання будуть запрошені силовики, які організовували оборону України з початку російської агресії, - спікер ВР

Під час засідання 19 лютого будуть обговорюватися питання енергетичної безпеки, зокрема проект «Північний потік-2», - Парубій

На засіданні Верховної Ради 19 лютого, присвяченому п'ятій річниці з початку збройної агресії РФ, будуть присутні голова Ради Європи Дональд Туск, президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Про це повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час спільної прес-конференції з екс-президентом Європарламенту Петом Коксом, членом Європарламенту Ребеккою Гармс і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом у п'ятницю, повідомляє «Укрінформ».

«Це буде відкрите, урочисте засідання. Буде запрошений і буде присутній президент України Петро Олексійович Порошенко, який як головнокомандувач зможе говорити і про захист України в той період, і про масштабність загрози Путіна... І прем'єр-міністр України обов'язково буде присутнім на цьому засіданні. Ми маємо продемонструвати єдність не тільки української влади, а й усього українського суспільства у відповідь на ці виклики, які сьогодні йдуть від Російської Федерації. Також у заході візьме участь голова Європейської Ради Дональд Туск», - розповів спікер.

За його словами, на засідання будуть запрошені силовики, які організовували оборону України з початку російської агресії.

Парубій також наголосив, що під час засідання 19 лютого будуть обговорюватися питання енергетичної безпеки, зокрема проект «Північний потік-2», економічна та інформаційна безпека, підсумки п'ятиріччя від початку російської агресії.

Голова ВР наголосив, що засідання 19 лютого буде «важливим нагадуванням і для українського суспільства і для всього цивілізованого світу про загрозу, що становила і становить сьогодні Російська Федерація для всього вільного світу».

Як повідомлялося, Рада почне наступний тиждень із законопроекту про мову.