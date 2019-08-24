Порошенко: За 28 років незалежності Україна здобула головне – незламне прагнення до свободи



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П’ятий президент України Петро Порошенко

Ми збережемо наш незворотній курс до ЄС та НАТО, продовжимо відновлення армії, утвердження української мови і церкви – Порошенко

П’ятий президент України Петро Порошенко привітав українців з Днем Незалежності та підкреслив, що за 28 років незалежності Україна здобула головне – незламне прагнення до свободи, духовну єдність та віру у спільне майбутнє.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Незалежній Україні – 28. 28 років ми з вами будуємо вільну Україну. Цей шлях досі сповнений непростих випробувань, але у цій боротьбі ми здобули головне: незламне прагнення до свободи, духовну єдність і віру у спільну перемогу», – написав він.

Він також заявив, що готовий працювати заради майбутнього та змінювати країну на краще.

«Ми збережемо наш незворотній курс до ЄС та НАТО, продовжимо відновлення армії, утвердження української мови і церкви. У єдності наша сила, і разом у нас все вийде! Щиро вітаю з Днем Незалежності! Слава українському народу і Слава Україні!», – наголосив експерзидент.

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, вся Україна відзначає своє основне свято: 28 років минуло з того дня, коли Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.

П’ятий президент України та очільник партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко висловив занепокоєння тим фактом, що нова влада не приділяє достатньої уваги формуванню міжнародної коаліції підтримки України та дозволила послаблення тиску на Росію деяких країн, наприклад США та Франції.