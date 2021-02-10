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    Політика

    Порошенко про відповідальність за співпрацю з країною-агресором: Медведчук – колаборант

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    Петро Порошенко назвав Медведчука&nbsp;колаборантом - Порошенко про відповідальність за співпрацю з країною-агресором: Медведчук – колаборант
    Петро Порошенко назвав Медведчука колаборантом

    Порошенко представив низку законодавчих ініціатив, спрямованих на боротьбу з посіпаками Кремля і російською пропагандою

    Законодавча ініціатива «Європейської Солідарності» щодо відповідальності за співпрацю з країною-агресором стосується й одного з лідерів проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука.

    Про це заявив в ефірі телеканалу «Прямий» п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

    «Медведчук – точно колаборант. Я маю текст законопроекту. Змістовна частина колаборації полягає в чому? Публічні заклики, спрямовані на підтримку чи співробітництво з державою-агресором або з окупаційною владою. Заклики, щоб ми вели переговори з терористами, заклики виведення Росії із політичної відповідальності за агресію проти України, які неодноразово робили представники ОПЗЖ. Це 100% ознака колаборації», – говорить Порошенко.

    «Організація масових заходів політичного характеру, пікетування, демонстрації в рамках співробітництва з державою-агресором, з метою сприяння та надання їм допомоги в здійсненні агресивних дій проти України», – перераховує п’ятий Президент.

    «Неодноразове розміщення та розгортання інформаційної кампанії, в тому числі і в мережі Інтернет з підтримкою дій держави – агресора в здійснені агресії проти України. Всі ці критерії чітко демонструють, що у нас левова частина не журналістів, а пропагандистів, які проводили політику країни-агресора в нашому інформаційному просторі і на цих каналах, і на інших, мають бути ретельно проаналізовані. І має бути забезпечений захист інформаційного простору України», – наголосив лідер «Європейської Солідарності».

    «Треба не просто застосовувати санкції до телеканалів, а треба зробити законодавчі ініціативи, дати державі важелі для протидії гібридній агресії, в тому числі в інформаційній сфері», – переконаний Порошенко.

    Як відомо, сьогодні Петро Порошенко представив низку законодавчих ініціатив, спрямованих на боротьбу з посіпаками Кремля і російською пропагандою. Порошенко закликав патріотичні демократичні сили в українському парламенті підтримати ці законопроекти.

    Теги: Петро Порошенко Віктор Медведчук Європейська солідарність санкції партії
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