Портнов подав ще один позов проти Порошенка і телеканалу «Прямий»



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Ексзаступник голови Адміністрації Януковича Андрій Портнов

Позов щодо публікації під назвою «Портнов передав матеріали «справи моряків» Росії»

Ексзаступник голови Адміністрації Януковича Андрій Портнов подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації проти п’ятого президента України Петра Порошенка, його політичної сили «Європейська солідарність» і телеканалу «Прямий».

Про це йдеться в позовній заяві від 15 серпня.

У позові, поданому до Печерського районного суду Києва, Портнов вимагає визнати недостовірною та такою, що порушує його особисті немайнові права заяву Петра Порошенка, оприлюднену 12 серпня 2019 року на сайтах Прямого каналу і партії «Європейська солідарність».

Мова про публікацію під назвою «Портнов передав матеріали «справи моряків» Росії – Порошенко», у якій зазначалося, що матеріали кримінального провадження щодо незаконно захоплених Російською Федерацією українських моряків у Керченській протоці Державне бюро розслідувань нібито передало Андрію Портнову, який потім передав цю інформацію Росії, «а конкретно постійному представнику РФ в ООН Василю Небензі».

Позивач стверджує, що ця інформація не відповідає дійсності, у зв’язку з чим вимагає зобов’язати партію «Європейська солідарність», Петра Порошенка і телеканал «Прямий» спростувати відповідну інформацію протягом п’яти календарних днів із дня набрання рішенням у даній справі законної сили, шляхом розміщення на своїх сайтах «вступної та резолютивної частини рішення суду в цій справі під заголовком «Спростування».

На сайтах телеканалу «Прямий» та «Європейської солідарності» за посиланнями, які наведені в позові, цього матеріалу немає, проте публікація на сайті «Прямого» збереглася у кеші Google.

Як відомо, Порошенко раніше вже приходив на допит у межах кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу «Прямий».

Нагадаємо, що Порошенко не довіряє ДБР і хоче пройти поліграф в прямому ефірі.

Портнов похвалився, що СБУ закрила справу про держзраду, де він фігурував.