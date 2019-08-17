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    Портнов похвалився, що СБУ закрила справу про держзраду, де він фігурував

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    Андрій Портнов - Портнов похвалився, що СБУ закрила справу про держзраду, де він фігурував
    Андрій Портнов

    У прокуратури немає проваджень, де фігурував би Портнов

    Кримінальне провадження про державну зраду Андрія Портнова, колишнього радника екс-президента України Віктора Януковича, закрито.

    Про це Портнов повідомив у своєму Telegram-каналі.

    Він зазначив, що справу закрито Службою безпеки України. На підтвердження своїх заяв Портнов оприлюднив листи з прокуратури Криму і від СБУ.

    Прокуратура АРК зокрема повідомила адвокату Портнова, що 15 серпня кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу (державна зрада) закрито у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального злочину.

    Також прокуратура немає проваджень щодо Портнова, в яких він мав би процесуальний статус підозрюваного чи обвинуваченого.

    А в листі СБУ до адвоката Портнова зазначається, що йому про підозру не повідомляли і в розшук екс-радника Януковича теж не оголошували.

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    Портнов похвалився, що СБУ закрила справу про держзраду, де він фігурував
    Портнов похвалився, що СБУ закрила справу про держзраду, де він фігурував

    Нагадаємо, ідеальним генпрокурором для президента Зеленського нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський називав Андрія Портнова.

    прокуратура СБУ державна зрада Андрій Портнов розшук
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