Портнов похвалився, що СБУ закрила справу про держзраду, де він фігурував
У прокуратури немає проваджень, де фігурував би Портнов
Кримінальне провадження про державну зраду Андрія Портнова, колишнього радника екс-президента України Віктора Януковича, закрито.
Про це Портнов повідомив у своєму Telegram-каналі.
Він зазначив, що справу закрито Службою безпеки України. На підтвердження своїх заяв Портнов оприлюднив листи з прокуратури Криму і від СБУ.
Прокуратура АРК зокрема повідомила адвокату Портнова, що 15 серпня кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу (державна зрада) закрито у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального злочину.
Також прокуратура немає проваджень щодо Портнова, в яких він мав би процесуальний статус підозрюваного чи обвинуваченого.
А в листі СБУ до адвоката Портнова зазначається, що йому про підозру не повідомляли і в розшук екс-радника Януковича теж не оголошували.
Нагадаємо, ідеальним генпрокурором для президента Зеленського нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський називав Андрія Портнова.