Портнов похвалився, що СБУ закрила справу про держзраду, де він фігурував



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Андрій Портнов

У прокуратури немає проваджень, де фігурував би Портнов

Кримінальне провадження про державну зраду Андрія Портнова, колишнього радника екс-президента України Віктора Януковича, закрито.

Про це Портнов повідомив у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що справу закрито Службою безпеки України. На підтвердження своїх заяв Портнов оприлюднив листи з прокуратури Криму і від СБУ.

Прокуратура АРК зокрема повідомила адвокату Портнова, що 15 серпня кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.111 Кримінального кодексу (державна зрада) закрито у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального злочину.

Також прокуратура немає проваджень щодо Портнова, в яких він мав би процесуальний статус підозрюваного чи обвинуваченого.

А в листі СБУ до адвоката Портнова зазначається, що йому про підозру не повідомляли і в розшук екс-радника Януковича теж не оголошували.

Нагадаємо, ідеальним генпрокурором для президента Зеленського нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський називав Андрія Портнова.