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Посли ЄС затвердили пакет санкцій проти РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Посли ЄС затвердили пакет санкцій проти РФ
Про рішення щодо фактичної ціни чи майбутній діапазон обмеження цін на нафту поки невідомо
фото ілюстративне

Публікація санкцій в офіційному журналі ЄС очікується завтра

Посли країн Європейського Союзу узгодили деталі восьмого пакету санкцій проти Росії у відповідь на анексію українських територій. Остаточний варіант буде готовий до завтрашнього ранку. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» у Брюсселі Рікард Йозвяк.

«Посли ЄС схвалили всі деталі пакету санкцій проти Росії і запустили так звану письмову процедуру, яка завершиться завтра о 10:00», – йдеться в повідомленні.

Публікація в офіційному журналі ЄС також очікується завтра.

Як повідомляє Politico, у новий пакет санкцій увійдуть обмеження проти російської сталеливарної промисловості й технологій, які використовуються російською армією, а також проти посібників російського диктатора Володимира Путіна. Нові санкції також заборонять громадянам ЄС обіймати керівні посади на російських держпідприємствах.

За інформацією джерел видання, рішення про фактичну ціну чи майбутній діапазон обмеження цін на нафту поки немає. Politico пише, що посли ЄС поспішали узгодити пакет санкцій до четверга – перед зустрічами європейських лідерів, які пройдуть у Празі цього тижня.

Нагадаємо,  28 вересня Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакета військової допомоги розміром $1,1 млрд, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем Himars. 

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Теги: санкції Європейський союз росія війна

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